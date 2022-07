So gehts: Bordkarte in Apple Wallet auf iPhone speichern

Sie können Flüge über den Browser eines Desktop-PCs buchen - müssen Sie aber nicht. Ange­passte Smart­phone-Apps machen die Buchung auch über das Handy-Display komfor­tabel genug. Zudem können Sie sich auch gleich die Bord­karte aufs Smart­phone holen, wenn der Check-in frei­geschaltet ist.

Anschlie­ßend ist die Bord­karte auf Ihrem Smart­phone verfügbar - entweder in der App der Airline oder in spezi­ellen Sammel-Apps wie der Apple Wallet für iPhones. In diesem Kurz-Ratgeber aus der Reihe So gehts zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Bord­karte in der Apple Wallet auf einem iPhone spei­chern und darüber hinaus auch noch in einer Apple Watch verwenden können.

Bord­karte in der Apple Wallet spei­chern

Wir haben beispiel­haft einen Flug über die easyjet-App gebucht. Sofern der Check-in anschlie­ßend bereits verfügbar ist, kann die Bord­karte in digi­taler Form gleich mit besorgt werden. Unter "Mein Reise­plan" und "Check-in" ist nach erfolg­rei­chem Check-in die Bord­karte verfügbar. Ganz einfach: easyjet-Bordkarte in die Apple Wallet über das entsprechende Menü einfügen

Screenshot: teltarif.de Beim Klick darauf wird die Bord­karte ange­zeigt. Im Bereich unter dem QR-Code klicken Sie dann auf "Add to Apple Wallet". Auf diese Weise können Sie die Bord­karte in der Apple Wallet abspei­chern. Wenn Sie der App Mittei­lungen erlauben, wird die Bord­karte einige Zeit vor dem Abflug auf dem Start­bild­schirm ange­zeigt. Von dort aus können Sie direkt auf die Bord­karte zugreifen und sich damit am Lese­gerät im Terminal und beim Boar­ding auto­risieren.

Auch auf der Apple Watch

Sind Sie im Besitz einer Apple Watch werden die auf dem iPhone gespei­cherten Bord­karten in der Regel auch in der Apple Wallet auf einer Apple Watch gespie­gelt bezie­hungs­weise abge­spei­chert. Bordkarte in der Apple Wallet auf einer Apple Watch

Bild: teltarif.de Auch über die smarte Uhr haben Sie die Möglich­keit unab­hängig von einem iPhone, den QR-Code an einem Lese­gerät im Terminal zu verwenden und so die Schranke zu passieren.

Damit nicht zig Bord­karten von früheren Flügen in der Apple Wallet auflaufen, können Sie im Einstel­lungs­menü des iPhones "Wallet & Apple Pay" akti­vieren, dass abge­lau­fene Karten ausge­blendet werden und beim Öffnen der Apple Wallet nicht zusätz­lich mit ange­zeigt werden.

Anzeige:

Mehr zum Thema So gehts