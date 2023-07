Meist machen sich auf den Home­screens der Smart­phones App-Icons breit. Das ist auch gut so, ermög­lichen sie doch schnellen Zugriff auf deren Inhalte. Nicht jede Webseite verfügt aber auch über eine ange­passte mobile Entspre­chung im App-Format.

Besu­chen Sie bestimmte Webseiten häufig und möchten nicht immer wieder die Adresse in die Brow­ser­zeile eingeben, gibt es eine einfache Möglich­keit, URLs von Webseiten als App-Icon auf dem Home­screen des Smart­phones anzu­legen. In diesem Kurz-Ratgeber aus der Rubrik So gehts erklären wir Ihnen, wie das für Android und iOS funk­tio­niert.

Android: Webseite als "App" anlegen

Bild 1: Webseite auf dem Homescreen eines

Android-Smartphones verknüpfen

Bild: teltarif.de Zum Test haben wir auf einem Android-Smart­phone den Google-Chrome-Browser geöffnet und in die Adress­zeile teltarif.de einge­geben. Ganz oben rechts in der Adress­zeile sind drei Pünkt­chen stell­ver­tre­tend für ein Auswahl-Menü zu sehen. Dort klicken Sie drauf.

Wenn sich das Menü geöffnet hat, suchen Sie die Option "Zum Start­bild­schirm zufügen" (s. Bild 1). Anschlie­ßend brau­chen Sie nur die Auswahl der entspre­chenden Webseite zu bestä­tigen. Auf dem Home­screen (in Bild 1 rechts) erscheint teltarif.de als App-Icon mit einem Hinweis, dass die Webseite als Verlin­kungen über den Chrome­browser geöffnet wird.

iOS: Webseite als "App" anlegen

Bild 2: Webseite auf dem Homescreen eines

iPhones verknüpfen

Bild: teltarif.de Bei iOS funk­tio­niert es ähnlich. Auf dem oben einge­bun­denen Bild 2 sehen Sie, wie es geht. Auch hier haben wir zunächst den Browser geöffnet, im Falle des iOS-Geräts Safari. Nach der Eingabe von teltarif.de in die Brow­ser­zeile und der anschlie­ßend ange­zeigten Webseite kann über das Navi­gati­ons­menü der Brow­ser­zeile (in diesem Fall unten) die entspre­chende Aktion einge­leitet werden, um die Webseite auf dem Home­screen des iPhones zu verknüpfen.

Das Menü ist über das Quadrat-Pfeil-Symbol erreichbar. Beim Klick darauf steht Ihnen die Option "Zum Home-Bild­schirm" zur Verfü­gung. Auf der rechten Seite von Bild 2 sehen Sie zwei iden­tische Icons, die auf teltarif.de verweisen. Bei dem linken handelt es sich um die iOS-App, bei dem zweiten rechts daneben um die verknüpfte Webseite, die über den Safari-Browser aufge­rufen wird. In diesem Fall ist es nicht so eindeutig zu unter­scheiden, wie am oben durch­gespielten Beispiel auf einem Android-Smart­phone.

Beispiel iPadOS: WhatsApp auf dem iPad - so gehts (auch)

Die (echte) App von WhatsApp für das iPad fehlt noch. Der Messenger lässt sich aber auch als Web-App auf dem iPad fast wie eine echte App von WhatsApp nutzen. Wir erklären Ihnen, wie Sie vorgehen. Die Neue­rung ist durch die Opti­mie­rung der Webver­sion seitens WhatsApp entstanden.

Nach unseren Tests ist inzwi­schen auch die Web-Version von WhatsApp für die Nutzung als Web-App vorbe­reitet. Wenn man nun also die URL web.whatsapp.com im Safari-Browser auf dem iPad aufruft und als Lese­zei­chen auf dem Tablet-Home­screen ablegt, kann man WhatsApp auf dem iPad schon fast wie eine App nutzen.

Wich­tiger Hinweis

Wenn Sie Webseiten über diesen Weg als App-ähnli­ches Icon auf dem Home­screen eines Android-Smart­phones oder eines iPhones verknüpfen (auch iPad), dann wird zum Öffnen jedes Mal der Browser kontak­tiert. Wenn Sie zuvor im Browser eine andere Webseite aufge­rufen haben, wird diese verlassen.

Wollen Sie die Verlin­kung wieder vom Home­screen entfernen, drücken Sie bei iOS lange auf das Icon und wählen "Lese­zei­chen löschen". Bei Android drücken Sie eben­falls lange darauf und wählen "Entfernen".

