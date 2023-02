Snapdragon X75: Qualcomm stellt 5G-Advanced-Modem vor

Mit dem Snap­dragon X75 will Qual­comm die nächste Stufe der 5G-Evolu­tion einläuten. Das 5G-Advanced-fähige Modem-RF-System soll in Smart­phones, PCs oder Fahr­zeugen zum Einsatz kommen.

Qual­comm bringt ein neues 5G-Modem mit dem welt­weit ersten 5G-Advanced-Ready-Modem-RF-System an den Start. Der Spröss­ling alias Snap­dragon X75 soll laut Aussage des Herstel­lers die 5G-Evolu­tion in allen wich­tigen Einsatz­gebieten, sprich in Smart­phones, Fahr­zeugen, PCs oder im indus­tri­ellen IoT (Internet of Things) voran­treiben.

Ener­gie­bedarf sinkt um bis zu 20 Prozent

Bei der Entwick­lung des Modems legte Qual­comm einen Schwer­punkt auf die Erwei­terung der Konnek­tivität einschließ­lich Latenz und Abde­ckung, zudem soll der Ener­gie­bedarf gegen­über dem Vorgänger X70 um bis zu 20 Prozent schrumpfen. Qualcomm Snapdragon X75

Bild: Qualcomm In dem Modem-RF-System kommt mit dem 5G AI Prozessor Gen 2 zum ersten Mal eine dezi­dierte Hard­ware-Beschleu­nigung zum Einsatz. Der Chip soll im Vergleich zur ersten Gene­ration eine über 2,5-mal bessere KI-Leis­tung ermög­lichen. Neben der inno­vativen Archi­tektur führt Qual­comm eine neue Version der RF Sensing Suite ein, die für eine bessere Geschwin­dig­keit, Mobi­lität, Verbin­dungs­robust­heit und Stand­ort­genau­igkeit an Orten mit schlechten Empfangs­bedin­gungen wie U-Bahnen oder Park­häu­sern bürgen soll. Bei der Umset­zung helfen sensor­gestützte mmWave-Funk­tionen sowie eine KI-erwei­terte GNSS-Ortung.

4G/5G-Dual-Data auf zwei SIM-Karten gleich­zeitig

Eine Qual­comm DSDA-Unter­stüt­zung der zweiten Gene­ration setzt 4G/5G-Dual-Data auf zwei SIM-Karten gleich­zeitig um, während 5G PowerSafe der vierten Gene­ration die Akku­lauf­zeit verlän­gern soll. Zur weiteren Ausstat­tung gehören Tri-Band Wi-Fi 7, das bis zu 320-MHz-Kanäle im Multi-Link-Betrieb für Verbin­dungen mit nied­riger Latenz und Mesh-Fähig­keit unter­stützt, was zu einer naht­losen Abde­ckung verhelfen soll sowie eine 10-GB-Ethernet-Kompa­bilität.

Ende des Jahres in ersten Geräten

Qual­comm Smart Transmit Gen 4 verspricht schnelle und zuver­läs­sige Uploads mit Unter­stüt­zung für Snap­dragon Satel­lite. Das 5G-Modem stemmt Down­stream-Daten­raten von bis zu 10 Gbit/s, während im Upstream bis zu 3,5 Gbit/s möglich sind. Da die Funk­tionen für die Nutzung von mmWave- und Sub-6-GHz-Mobil­funk­netzen im glei­chen Modul unter­gebracht sind, wird sich laut Qual­comm der Teil des Chips, der für die Unter­stüt­zung der neuen Mobil­funk­genera­tion nötig ist, um rund 25 Prozent verklei­nern. Qualcomm - 5G Fixed Wireless Access Platform Gen 3

Bild: Qualcomm Der Snap­dragon X75 befindet sich derzeit noch in der Erpro­bungs­phase. Mit Geräten, die das Modem nutzen, können wir laut Hersteller in der zweiten Hälfte dieses Jahres rechnen. Da Qual­comm ein Modem­lie­ferant von Apple ist, wäre das iPhone 15 ein mögli­cher Smart­phone-Kandidat.

