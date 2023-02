High-End-Chip: Snapdragon 8 Gen 3 soll früher erscheinen

Kaum trudeln die ersten Smart­phones mit dem Snap­dragon 8 Gen 2 ein, gibt es auch schon Gerüchte über den Nach­folger des schnellen Prozes­sors. Qual­comm brachte den auf einem 4-nm-Ferti­gungs­pro­zess von TSMC basie­renden 8-Gen-2-Chip im November des vergan­genen Jahres heraus und wird vermut­lich noch in diesem Jahr mit dem Snap­dragon 8+ Gen 2 nach­rücken.

Zur Diskus­sion steht auch der Snap­dragon 8 Gen 3, der kommenden Smart­phone-Gene­rationen laut eines Weibo-Beitrags des bekannten Leakers Digital Chat Station bereits Ende Oktober bis Anfang November zur Verfü­gung stehen könnte.

Zum zweiten Mal früher als üblich?

Snapdragon by Qualcomm

Bild: Pixabay / Monoar_CGI_Artist

Bereits im Vorjahr fand der alljähr­liche Snap­dragon Summit, bei dem Qual­comm übli­cher­weise seinen neuesten Spitzen-SoC vorstellt, zwei Wochen früher statt als sonst und rutschte somit vom tradi­tio­nellen Dezember in den November.

Wird die Markt­ein­füh­rung des Snap­dragon 8 Gen 3 in diesem Jahr noch weiter vorge­zogen, könnte das auch den Launch-Termin einiger High-End-Smart­phone-Serien beein­flussen. Der Qual­comm 8 Gen 2 kommt derzeit in Flagg­schiffen wie der Samsung-Galaxy-S23-Serie oder im Xiaomi 13 zum Einsatz; der Nach­folge-Chip wäre dementspre­chend eine Option für die Galaxy-S24-Serie oder das Xiaomi 14, das laut Digital Chat Station im vierten Quartal dieses Jahres in China vorge­stellt werden soll.

Bis zu 20 Prozent ener­gie­effi­zienter

Erreicht der Snap­dragon 8 Gen 2 bereits eine Spit­zen­fre­quenz von 3,2 GHz, über­taktet Samsung den Chip in seiner Galaxy-S23-Serie gar auf 3,36 GHz. Sein Sukzessor dürfte den bishe­rigen Erkennt­nissen nach noch deut­lich mehr leisten.

Offi­zielle Infor­mationen zum Snap­dragon 8 Gen 3 gibt es momentan zwar noch nicht. Laut bisher veröf­fent­lichten Geek­bench-Ergeb­nissen stemmt der Prozessor jedoch eine bis zu 25 Prozent höhere CPU-Leis­tung als bisher veröf­fent­lichte Chips der Snap­dragon-8-Serie. So erreichte der Snap­dragon-8-Gen-3-for-Galaxy-Chip laut IT Home im Geek­bench-Früh­test einen Single-Core-Score von 1930 und einen Multi-Core-Score von 6236.

Eine Stei­gerung der Ener­gie­effi­zienz von bis zu 20 Prozent könnte dank eines N4P-Prozess­kno­tens des Halb­lei­ter­her­stel­lers TSMC und einer eher unkon­ven­tio­nellen 1-5-2-Kern­kon­figu­ration erfolgen.

