"Snapchat for Web": Messenger bekommt Desktop-Version

Fast alle popu­lären Messenger laufen inzwi­schen auch auf dem Rechner - sei es per Desktop-Anwen­dung oder im Browser. Nun zieht auch Snap­chat nach.

Das Smart­phone ist nicht genug: Snap­chat orien­tiert sich nun auch in Rich­tung Note­book und Desktop-PC. Eine Webver­sion (Snap­chat for Web) des Foto- und Kurz­video-Messen­gers soll auch die Nutzung an Geräten mit größeren Bild­schirm­dia­gonalen ermög­lichen, wie das Unter­nehmen mitteilt.

Web-Anwen­dung nur mit Abo

Snapchat Web

Bild: Snapchat Unter "web.snapchat.com" können sich Nutzer mit Benut­zer­namen und Pass­wort anmelden und ihre Chats dort fort­setzen, wo sie auf dem Smart­phone aufge­hört haben. Aller­dings nur, wenn sie ein kosten­pflich­tiges Snap­chat-Plus-Abo haben.

Außerdem ist die Webver­sion zum Start nur in Austra­lien, Groß­bri­tan­nien, Kanada, Neusee­land und den Verei­nigten Staaten verfügbar. Deutsch­land, Frank­reich und einige weitere Länder sollen aber "bald" folgen.

So sieht "Snap­chat for Web" aus

Das Unter­nehmen teilt unter anderem auf YouTube ein Video, um zu demons­trieren, wie die neue Web-Version von Snap­chat funk­tio­niert. Die Web-Version erlaubt dem Video-Mate­rial zufolge Konver­sationen mit anderen Nutzern wie auf dem Smart­phone. Zudem ist parallel dazu die Möglich­keit für Video-Calls auf Laptops und Co. gegeben.

