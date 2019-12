SMS auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit

SMS war einst überaus beliebt und spülte viel Geld in die Kassen der Netz­betreiber. Heute geht die Zahl der versen­deten Kurz­nach­richten stetig zurück. Neue Dienste sind an ihre Stelle getreten.

Einst revo­lutio­nierte der Kurz­nach­rich­tendienst SMS die mobile Kommu­nika­tion – doch seit einiger Zeit verliert er an Bedeu­tung. 2018 wurden in Deutsch­land 8,9 Milli­arden SMS versendet, das sind 14 Prozent weniger als im Vorjahr (2017: 10,3 Mrd.). Zum Vergleich: Im Rekord­jahr 2012 (59,9 Mrd. SMS) wurden noch fünfmal mehr SMS verschickt. Eine noch gerin­gere Anzahl an SMS als im Jahr 2018 wurde zuletzt im Jahr 1999 versandt (3,6 Mrd.). Das teilte der Digi­talver­band Bitkom heute auf Basis von Daten der Bundes­netz­agentur mit.

Weiterer Rück­gang erwartet

SMS gerät zunehmend aufs Abstellgleis. Für das laufende Jahr prognos­tiziert die Bundes­netz­agentur einen weiter sinkenden SMS-Versand. „In der Nutzer­kommu­nika­tion haben Messa­ging-Apps wie WhatsApp, Tele­gramm oder Face­book Messenger die SMS weitest­gehend verdrängt“, sagt Bitkom-Haupt­geschäfts­führer Bern­hard Rohleder. „Auch bei Online-Verfahren zur Iden­titäts­bestä­tigung lösen spezi­elle Apps nach und nach die SMS ab.“

Doch viele Smart­phone-Nutzer verwenden nach wie vor die SMS-Funk­tion ihres Handys – wenn­gleich selten. In einer reprä­senta­tiven Bitkom-Umfrage gaben zu Beginn des Jahres sechs von zehn Nutzern (59 Prozent) an, dass sie mit ihrem Gerät auch SMS schreiben oder empfangen. Zum Vergleich: 54 Prozent der Nutzer verwenden Messa­ging-Apps. „Die SMS wird auch in den kommenden Jahren nicht ganz verschwinden, die Nutzung wird jedoch weiter abnehmen“, so Rohleder.



Siegeszug begann 1992

Die welt­weit erste SMS (Abkür­zung für Short Message Service) wurde am 3. Dezember 1992 in Groß­britan­nien verschickt – von einem Computer an ein Handy. In den ersten 20 Jahren war der Dienst immer popu­lärer geworden. Die höchs­tens 160 Zeichen umfas­sende Kurz­mittei­lung machte es erst­mals möglich, Texte unab­hängig von Ort und Zeit über das Mobil­funk­netz zu über­mitteln. Ursprüng­lich diente sie vor allem Mobil­funk­anbie­tern dazu, ihre Kunden über even­tuelle Netz­störungen zu infor­mieren. Um 1994 nahm die Popu­larität der Kurz­nach­richt auch unter Handy-Nutzern rasant zu. Im Jahr 2009 kam mit WhatsApp der Dienst auf den Markt, der Instant-Messen­gern zum Durch­bruch verhalf. Seit 2013 befindet sich die SMS im freien Fall.

