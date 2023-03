Telekom stellt SMS-Nachrichten im Festnetz ein

Neben dem Daten- und Faxdienst im Mobil­funk­netz der Telekom hat die Deut­sche Telekom bereits am 1. März 2023 fast unbe­merkt den Dienst SMS-im-Fest­netz einge­stellt. Angeb­lich seien die Kunden im Vorfeld infor­miert worden, so die Telekom auf Nach­frage. Aber spätes­tens bei einem Sende­ver­such hätten sie einen Hinweis bekommen, beteuert man bei der Telekom. Der Autor dieses Arti­kels - der sich vor einiger Zeit bei diesem Dienst ange­meldet und sogar eine SMS-Weiter­lei­tung einge­richtet hatte (das war damals möglich) - wurde darüber nicht infor­miert.

Auch bei Sende­ver­suchen gab es außer einer Fehler­mel­dung "Bitte wieder­holen" nichts. Die manu­elle Anwahl des Modem­zugangs unter 0193-010 bringt nur einen wenig infor­mativen Besetzt-Ton.

Was geht nicht mehr?

SMS in das Festnetz und aus dem Festnetz lassen sich nicht mehr versenden

Bild: teltarif.de Um zu verstehen, was da jetzt einge­stellt wurde, gehen wir schritt­weise vor:

Man konnte im Fest­netz mit dafür geeig­neten Fest­netz-Tele­fonen (meist schnur­lose Geräte) eine SMS-Kurz­nach­richt verschi­cken. Dazu wurde am heimi­schen Schnurlos-Telefon eine Nach­richt einge­tippt (wie in der Hoch­phase der klas­sischen SMS-Nach­richten am Handy) und an die Ziel­ruf­nummer (Fest­netz oder Mobil­funk) verschickt.

Das heimi­sche Schnurlos-Telefon im Fest­netz wählte dann die 0193-010 an, wo ein Moden der Telekom die Signale samt Inhalt entgegen nahm und weiter verschickte.

Nach­richt per SMS oder per Anruf­roboter

Die Gegen­stelle im Mobil­funk­netz von Telekom, Voda­fone oder o2 erhielt dann diese Text­nach­richt dann als SMS mit dem Absender der Fest­netz­ruf­nummer, von der das verschickt oder initi­iert wurde.

Umge­kehrt war es möglich, von einem Mobil­telefon eine SMS-Nach­richt an einen Fest­netz­anschluss zu verschi­cken. Sofern die Gegen­stelle im Fest­netz nicht für diesen SMS-Dienst ange­meldet war oder über kein SMS-fähiges Fest­netz­telefon verfügte, klin­gelte bei Adres­saten das Telefon mit der Rufnummer 0193-010 oder 0193-0100 als Absender.

Eine Robo­ter­stimme las dann den Text zweimal vor. Bei auslän­dischen Texten konnte das ziem­lich schräg klin­geln, da die "Stimme" nur "deutsch" into­nieren konnte.

System mit Nacht­ruhe

Um nächt­liche Störungen zu vermeiden, war der SMS-Dienst im Fest­netz von 23 bis 7 Uhr stumm­geschaltet. In dieser Zeit verschickte Nach­richten gingen unter oder kamen später an.

Wer sich im Internet umschaut, findet noch ausführ­liche Beschrei­bungen des Dienstes. Nur es funk­tio­niert nicht mehr.

Nach Hinweisen von teltarif.de-Lesern liegt uns seitens der Deut­schen Telekom jetzt eine Bestä­tigung über die Einstel­lung des Dienstes vor. Gleich­lau­tende Anfragen an Voda­fone oder Telefónica (o2) wurden jedoch bislang noch nicht beant­wortet.

Eigene Versuche: Erfolglos

Versuche aus dem Voda­fone-Netz, eine SMS ins Fest­netz zu verschi­cken, ergaben eine Fehler­mel­dung. Von o2 wurde die Nach­richt zwar "ange­nommen", ist aber bis Redak­tions­schluss noch nicht auf dem Fest­netz ange­kommen. Es hatte am Vormittag einen Anruf in Abwe­sen­heit von der Rufnummer 01805 266900 gegeben, der aber nicht beant­wortet werden konnte. Da der Fest­netz­anschluss auf das Handy weiter­geleitet war, landete er dort als anonymer Anruf.

Ruft man die ange­zeigte Rufnummer zurück, sagt eine Stimme, "die Nummer ist nicht vergeben". Im Internet findet man aber darunter den Anbieter Dr. Materna, der diesen Dienst einst ange­boten hat. Wir warten noch auf eine Antwort.

SMS-im/ins Fest­netz - Es war einmal

Zusam­men­fas­send kann man sagen, dass SMS-Nach­richten ins Fest­netz nicht mehr zuver­lässig funk­tio­nieren. Über Dritt­anbieter könnten sie viel­leicht noch ankommen, verlassen darauf sollte man sich aber nicht.

SMS zwischen Mobil­tele­fonen bleiben möglich

Davon nicht betroffen sind SMS-Nach­richten vom Mobil­telefon zu einem anderen Mobil­telefon, auch zu den aller­meisten inter­natio­nalen Netz­anbie­tern. Kompli­ziert ist es bei SMS-Nach­richten in die USA, da dortige Rufnum­mern von Fest­netz- und Mobil­funk­anschlüssen nicht an einer spezi­ellen Vorwahl zu unter­scheiden sind.

Heikel könnte es auch bei neuen oder sehr kleinen Netzen sein. Beispiels­weise funk­tio­nieren SMS-Nach­richten zum "mobilen Dienst" von Sipgate mit Namen "Satel­lite" (Vorwahl 015678 oder 01579) nicht. Werden Rufnum­mern von Satel­lite zu anderen (realen) Mobil­funk­anbie­tern portiert, könnte es auch Probleme geben.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Telekom sagt, dass ihre Kunden vorher infor­miert wurden, doch bis zu unserer Nach­frage hat uns keine dies­bezüg­liche Infor­mation erreicht. Wenn ein kleiner Anbieter einen Dienst einstellt, könnte das durch das Raster rutschen, aber beim ältesten TK-Anbieter in Deutsch­land hätte man einfach eine klare Vorab-Kommu­nika­tion erwartet.

Voda­fone hat sich noch nicht geäu­ßert, dort scheint aber der Dienst auch einge­stellt worden zu sein. Bei o2 sind wir uns noch nicht ganz sicher. Wir melden uns, wenn genauere Infor­mationen vorliegen.

In einer weiteren Meldung geht es um: Telekom stellt alten Fax- und Daten­dienst im Handy-Netz ein.