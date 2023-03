o2-Netz: SMS ins Festnetz noch möglich

o2 verschickt aktuell noch SMS ins Fest­netz über den SMS-Pionier Dr. Materna. Aller­dings kamen nicht alle Test-Nach­richten an. Teurer Rückruf ist möglich.

Wir haben berichtet, dass Deut­sche Telekom und Voda­fone den Dienst SMS ins Fest­netz bereits am 1.3. einge­stellt haben. Beide Unter­nehmen beteuern, die Kunden vorher darüber infor­miert zu haben, aber offenbar geschah das weit­gehend unbe­merkt.

Wer im Mobil­funk­netz der Telekom oder von Voda­fone eine SMS an einen Fest­netz­anschluss schi­cken möchte, bekommt eine schlichte Fehler­mel­dung. Das ist auch der Fall, wenn man Kunde bei einem Service-Provider oder virtu­ellen Operator in diesen Netzen ist (z.B. Freenet, Edeka, Kauf­land, Lidl, Norma etc.). Der Versand von SMS-Nach­richten im Telekom-Fest­netz geht eben­falls nicht mehr.

Bei o2 funk­tio­niert es noch

SMS in das Festnetz und aus dem Festnetz lassen sich nicht mehr versenden

Bild: teltarif.de Offen war noch die Frage, wie es bei o2-Telefónica aussieht. Hier arbeitet das Unter­nehmen mit dem IT-Dienst­leister Dr.Materna zusammen. Dieses Unter­nehmen baute in den 1990iger Jahren das erste Gateway auf, um netz­über­grei­fende SMS zwischen Telekom (T-D1/T-Mobil) und Mannes­mann D2-Privat (heute Voda­fone) zu ermög­lichen. Der netz­über­grei­fende Austausch war nämlich anfangs gar nicht vorge­sehen.

SMS von o2 können ankommen, oder auch nicht

Wir haben verschie­dene Test-SMS von einem o2-Mobil­funk­anschluss verschickt. Sie können ankommen, oder auch nicht. Kam sie im Fest­netz an, passierte folgendes: Der Empfänger erhält einen Anruf von der Rufnummer "01805 266900". Wird der Fest­netz­anschluss dauer­haft oder nach Zeit auf ein Handy weiter­geleitet, geht dabei die Anzeige der Rufnummer verloren, es erscheint dort "Anonym". Das ist keine Böswil­lig­keit, sondern die Neben­wir­kung einer Schutz­maß­nahme gegen gefakte Rufnum­mern. Die Rufnummer 01805-266900 konnte übri­gens nicht zurück­gerufen werden. Hier erklang eine Voda­fone-Ansage, nachdem diese Nummer nicht vergeben sei.

Antikes System

Nach dem Abheben ist erst einmal Stille. Dann wird von einer mono­tonen Stimme die Nach­richt vorge­lesen und auf eine Rück­ruf­mög­lich­keit hinge­wiesen. Bleibt man am Apparat, wird die Rufnummer des Absen­ders ange­sagt.

Rückruf möglich?

Bleibt man weiter am Apparat wird das Angebot ausge­spro­chen, den Absender zurück­zurufen. Als Preis werden einmalig 29 Cent plus 9 Cent pro Minute (ins Fest­netz) oder 29 Cent pro Minute (ins Mobil­funk­netz) ange­sagt.

Wir haben den Anruf durch Drücken der Taste "1" aufge­baut. Wir sind gespannt, welche Kosten damit beim Sender der SMS und dem rück­rufenden SMS-Empfänger entstanden sind.

Über die Abschal­tung der Fest­netz-SMS bei Telekom und Voda­fone hatten wir bereits berichtet.