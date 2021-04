Mit Sturzerkennung: Telekom bietet Smartwatch für Senioren

Eine Armbanduhr wird viel­leicht öfters getragen als ein Handy. Eine Uhr, die tele­fonieren erlaubt und Hilfe holen kann, aber nicht so teuer ist wie eine Apple Watch - die Telekom bietet so etwas jetzt an.

Senioren möchten gerne mobil bleiben und aktiv am Leben teil­nehmen. Da kann ein Handy gute Dienste leisten - wenn man es dabei hat. Alter­nativ könnte eine Smart­watch helfen. Die Stif­tung Waren­test hat dafür die Uhren von Apple hoch­gelobt, aber dagegen steht oft der recht hohe Kauf­preis von 300 bis 1300 Euro je nach Modell und Ausstat­tung.

Die Safety Watch

Die TCL Safety Watch MT43AX erinnert ein wenig an die Apple Watch, hat aber zwei gleich große Knöpfe und keine Krone.

Foto: TCL / Deutsche Telekom Es geht viel­leicht auch güns­tiger. Bei der Telekom kann man die auf der letzten IFA-Ausstel­lung in Berlin schon vorge­stellte Smart­watch "TCL Safety Watch MT43AX" für einmalig 149 Euro (mit Vertrag) bekommen. Dazu gehört der Mobil­funk­tarif "Smart Connect S", der monat­lich 9,95 Euro kostet und beim Kauf der Uhr abge­schlossen werden muss. Er beinhaltet 500 MB Daten und erlaubt eine Daten­rate von maximal 128 kBit/s im Up- und Down­load. Das reicht, um im Ernst­fall die Stand­ort­daten des Trägers über das Netz zu über­mit­teln. Auch wenn die monat­lichen 500 MB schon ausge­schöpft sein sollten, werden GPS-Daten im Notfall noch (etwas lang­samer) über­mit­telt.

Im monat­lichen Preis sind außerdem 100 Minuten für Tele­fonie enthalten, danach kostet jede weitere Minute 9 Cent. Das gleiche gilt für SMS-Nach­richten: 100 Stück sind inklu­sive, jede weitere kostet 9 Cent. Vorbild­lich: Neben den EU-Ländern sind auch die Schweiz und Groß­bri­tan­nien beim Roaming in diesem Tarif ohne Mehr­kosten enthalten.

Wer nun speku­liert, diesen Tarif in seinem Smart­phone oder Einfachst-Telefon zu nutzen, könnte Pech haben: "Eine Nutzung des Tarifs mit anderen Gerä­tetypen (z. B. Smart­phones oder Tablets) ist unzu­lässig", schreibt die Telekom auf ihrer Home­page, wobei schwer zu sagen ist, ob es auch eine tech­nische Blockade gibt. Davon abge­sehen wären 500 MB im Monat bei einem ordent­lichen Smart­phone schneller verbraucht, als man drauf schauen kann.

Die Uhr im Detail

Der Bild­schirm der TCL Safety Watch MT43AX ist ein AMOLED Display mit 16,7 Millionen Farben und einer Diago­nale von 1,41 Zoll (3,58 cm) und löst 360 mal 320 Pixel auf. Die Uhr verfügt über einen SOS-Knopf sowie eine auto­mati­sche Sturz­erken­nung. So sei im Notfall schnelle Hilfe gewähr­leistet, sofern man sich in einem ausrei­chend versorgten Bereich befindet. Und wer den SOS-Knopf für mehrere Sekunden drückt, löst einen Alarmruf an zuvor selbst fest­gelegte Notfall­kon­takte aus.

Zusätz­liche Sicher­heit soll die auto­mati­sche Sturz­erken­nung bieten. Ein Sensor erfasst, wenn der Träger der Uhr fällt. Das soll bei Stürzen in der Wohnung ebenso wie bei Unfällen funk­tio­nieren, beispiels­weise mit dem Fahrrad. Wenn der Träger nicht reagiert und den Vorgang abbricht, startet die Uhr nach 60 Sekunden einen Anruf an die ausge­wählten Kontakte inklu­sive GPS-Posi­tions­über­mitt­lung. Über eine zur Uhr gehö­rende App, welche die Notfall­kon­takte auf ihrem Handy instal­liert haben müssen, sehen sie auf einer Karte, wo sich der Hilfe­suchende aufhält und können zur Hilfe eilen oder diese orga­nisieren.

Gesund­heits­funk­tionen einge­baut

Wie bei der Apple Watch 6 schlägt die TCL Safety Watch MT43AX nach einem Sturz Alarm.

Foto: Deutsche Telekom Die Uhr, die optisch stark an das Vorbild von Apple erin­nert, sei leicht zu bedienen und habe ein großes, gut lesbares Display. Gesund­heits­funk­tionen wie ein Herz­fre­quenz­messer sind einge­baut, Schritte und verbrauchte Kalo­rien lassen sich zählen. Die Uhr misst eben­falls Schlaf­dauer und Schlafqua­lität.

Geofen­cing möglich

Für die Smartphones der Kontaktpersonen (Familienangehörigen) gibt es eine App, die mit der Uhr des Trägers in Verbindung steht.

Foto: Deutsche Telekom Nach Absprache und Zustim­mung der nutzenden Person können Ange­hörige über die App auch soge­nannte "sichere Bereiche" defi­nieren. Wenn der Nutzer der Smart­watch diese Bereiche verlässt, erhalten die ausge­wählten Notfall­kon­takte eine Nach­richt mit dem neuen aktu­ellen Aufent­haltsort.

In der Uhr ist ein Tele­fon­buch enthalten, um Kontakte leicht auswählen. Große Schrift und über­sicht­liche Benut­zer­ober­fläche sollen die Uhr einfach bedienen lassen. Die Uhrzeit kann wahl­weise digital (Ziffern) oder klas­sisch analog mit Ziffern­blatt ange­zeigt werden.

Tele­fonieren ohne extra Handy möglich

In der Uhr ist ein Telefonbuch, zu jedem Eintrag kann ein Bild gespeichert werden, die Schriftgroße ist einstellbar.

Foto: Deutsche Telekom Mit der Uhr kann auch unter­wegs mobil tele­foniert werden, ein Mobil­funk­modul mit SIM-Karte ist einbaut. Das Mobil­funk­modul unter­stützt GSM 1900, 1800, 900, 850 und kann über 4G/LTE alle gängigen Frequenzen auf 2600, 2100, 1800, 900 und 800 MHz bis zu 100 MBit/s oder 50 MBit/s über­tragen (falls der eigene Tarif das erlaubt). Auch 3G/UMTS (auf 2100 oder 900 MHz) wäre noch möglich, solange es das noch gibt (beispiels­weise beim Roaming).

Erfreu­lich: Die Uhr hat keinen SIM-Lock, kann also auch mit SIM-Karten anderer Netze und Anbieter betrieben werden.

120 Stunden Standby - 120 Minuten Sprech­zeit

Der 600-mAh-Lithium-Polymer-Akku der Uhr erlaubt bis zu 120 Stunden Stand-by- oder 120 Minuten Sprech­zeit, bevor er wieder aufge­laden werden muss. Die Uhr hat 512 MB Arbeits­spei­cher und 4 GB Daten­spei­cher und wird von einem Qual­comm Chip MDM8909W (SDW2500) mit 1,1 GHz Takt­fre­quenz ange­trieben. Ein Schub­fach nimmt die SIM-Karte im Nano-Format auf. Die Uhr unter­stützt zudem A-GPS, empfängt das ameri­kani­sche GPS-System und den russi­schen Dienst Glonass.

Die TCL Safety Watch MT43AX ist wahl­weise in Grau oder Dunkelrot erhält­lich. Sie kostet einmalig 149,95 Euro bei gleich­zei­tiger Buchung des Tarifs Smart Connect S mit einer Vertrags­lauf­zeit von 24 Monaten, ohne Vertrag bietet die Telekom diese Uhr nicht an.

