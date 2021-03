Smartwatch-Markt 2020: Apple Watch vor Huawei & Samsung

Der Smart­watch-Markt erlebte im vergan­genen Jahr ein kleines Hoch. Insge­samt wurden 1,5 Prozent mehr clevere Uhren als 2019 ausge­lie­fert. Viele dieser Produkte stammten von Apple. Mit 33,9 Millionen Auslie­ferungen hielt der Konzern die Markt­füh­rung. Dahinter reihte sich Huawei ein. Läuft es durch das US-Embargo bei den Smart­phones außer­halb Chinas schlep­pend für das Unter­nehmen, sah es im Smart­watch-Sektor mit Platz zwei besser aus. Samsung musste sich mit Bronze zufrie­den­geben. Für frischen Wind könnte eine neue Moto-Uhr mit Snap­dragon 4100 sorgen.

Der globale Smart­watch-Markt 2020

Die Apple Watch ist besonders beliebt

Apple Durch die Gesund­heits­funk­tionen der schlauen Zeit­messer dürften sich die Hersteller während der Pandemie mehr erhofft haben. In Summe wurden jedoch ledig­lich 1,5 Prozent mehr Smart­wat­ches ausge­lie­fert. Coun­ter­point Rese­arch, von denen die jüngste Erhe­bung stammt, sehen eine neue Welle von COVID-19 im vierten Quartal 2020 hierfür verant­wort­lich. Aller­dings sah es sowohl für Apple als auch für Huawei insge­samt gut aus. Apple erreichte ein Plus von 19 Prozent, resul­tie­rend aus 33,9 anstatt 28,4 Millionen ausge­lie­ferter Uhren. Huawei konnte sogar um 26 Prozent zulegen und 11,1 anstatt 8,7 Millionen Smart­wat­ches auf den Weg bringen. Smartwatch-Markt 2020

Counterpoint Research Smartwatch-Markt Q4 2020

Counterpoint Research Für Samsung ging es zwar ein Prozent hinunter, die Anzahl an Auslie­ferungen betrug aber wie im Vorjahr 9,1 Millionen. Das chine­sische Unter­nehmen BBK Elec­tro­nics, zu dem die Firmen OnePlus, Oppo und Vivo gehören, stürzte um neun Prozent ab. Es wurden 6,6 Millionen Smart­wat­ches ausge­lie­fert, 2019 waren es noch 7,2 Millionen. Der US-ameri­kani­sche Hersteller Fitbit komplet­tierte die Top fünf. Es machten sich 5,9 Millionen Uhren des Konzerns auf den Weg, ein Minus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr (6,2 Millionen). Beson­ders beliebt waren 2020 Smart­wat­ches zwischen 101 und 200 US-Dollar sowie zwischen 401 und 500 US-Dollar.

Nächste Moto­rola-Smart­watch beson­ders perfor­mant?

Unbekannte Motorola-Smartwatch

Counterpoint Research Bei den cleveren Zeit­mes­sern ist die Lenovo-Tochter Moto­rola Mobi­lity nicht beson­ders breit aufge­stellt. Die Moto 360 stammt aus 2019, aber neue Produkte sollen nahen. Eine Roadmap (via 9To5Google) sickerte durch, welche drei Modelle für 2021 listet. Im Juni erscheint demnach die Moto G Smart­watch und im Juli sind die Moto Watch sowie die Moto One ange­dacht. Fotos einer dieser Smart­wat­ches waren eben­falls Teil der Roadmap. Es sind Merk­male wie das SoC Snap­dragon Wear 4100, eine Vorrich­tung für induk­tives Laden, GPS, NFC und ein Wasser­schutz ersicht­lich.