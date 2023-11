Samsung, Apple, Google & Co. Smartwatches mit eSIM

Eine Smart­watch funk­tio­niert auch ohne Smart­phone. Wer beispiels­weise Sport­ein­heiten im Wald tracken oder eine begrenzte Zahl von Einkäufen über mobile Payment tätigen will, braucht das Smart­phone für die Blue­tooth-Verbin­dung nicht in greif­barer Nähe zu trans­por­tieren. Bei den bekannten Herstel­lern sollte das in der Regel auch ohne Verbin­dung zum Handy offline funk­tio­nieren.

Für die Erreich­bar­keit über gespie­gelte WhatsApp-Nach­richten, SMS oder Anrufe direkt über die smarte Uhr ist die Verbin­dung zum Handy aber uner­läss­lich. Soll die smarte Uhr dies­bezüg­lich aber doch mal ohne Handy auskommen, muss sie unab­hängig vom Telefon eine Mobil­funk- und Inter­net­ver­bin­dung aufbauen können. Es wird also eine SIM-Karte benö­tigt, aufgrund der Bauform der Uhr lässt sich das in der Regel aber nur mit einer elek­tro­nischen Lösung umsetzen. Das funk­tio­niert über ein hinter­legtes eSIM-Profil.

Zu erkennen sind die entspre­chenden Smart­watch-Versionen von Herstel­lern an Modell­bezeich­nungen wie "LTE", "4G" oder "Cellular" (Apple). Werden eigen­stän­dige Mobil­funk­ver­bin­dungen nicht unter­stützt, steht in der Modell­bezeich­nung in der Regel nur Blue­tooth oder WLAN.

Bevor Sie sich jedoch eine Smart­watch mit eSIM-Support zulegen, sollten Sie prüfen, ob Ihr Handy­tarif das auch zulässt. Ausführ­liche Infor­mationen dazu lesen Sie im Ratgeber: eSIM für die Smart­watch: Das sind die Möglich­keiten.

Smart­watches mit eSIM sind teurer

Smart­watches mit eSIM-Option sind meist mit einem Aufpreis verbunden. Sollten Sie das Feature partout nicht benö­tigen, können Sie zum güns­tigeren Blue­tooth-/WLAN-Modell greifen. In der nach­fol­genden Bilder­strecke haben wir eine Über­sicht von Smart­watch-Modellen bekannter Hersteller zusam­men­gestellt, die eSIM-Unter­stüt­zung bieten. Es handelt sich um eine alpha­betisch geord­nete Zusam­men­stel­lung von ausge­wählten Modellen. Die Über­sicht erhebt keinen Anspruch auf Voll­stän­dig­keit.

Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.