teltarif.de-Talk: Neue Smartphones, neue Tarife, Netzausbau

In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche neue und spannende Smartphones vorgestellt, über die wir im heutigen Podcast sprechen. Aber wir werfen auch einen Blick zurück in die Vergangenheit.

teltarif-Talk zu aktuellen Themen Für den heutigen Podcast von teltarif.de haben wir uns Dominik Haag ins Studio geholt, der nun schon seit einigen Monaten die Redaktion bereichert und sich nun auch den Podcast-Hörern einmal vorstellt. Dabei haben wir über die Themen gesprochen, die er in den vergangenen Wochen schwerpunktmäßig betreut hat. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Domimik hat sich unter anderem neue Smartphones wie das HTC U12+ angesehen und berichtet darüber, was ihn an diesem Gerät ganz besonders beeindruckt hat. Auch das Blackberry KEY2 ist ein Thema, zumal es als Besonderheit noch eine physische Tastatur an Bord hat, was mittlerweile eine Ausnahme bei aktuellen Smartphones ist.

Aber auch aktuelle Entwicklungen bei Tarifen sind ein Thema in der neuen Podcast-Ausgabe. So haben wir uns beispielsweise Angebote der Drillisch AG und ihrer verschiedenen Marken einmal angesehen - etwa neue Verträge, die zwar gegenüber ihren Vorgängern Verbesserungen aufweisen, auf der anderen Seite aber auch Nachteile mit sich bringen.

Wir haben auch die echten Flatrates angesprochen, die von Telekom und Vodafone angeboten werden. Nicht zuletzt war die Mobilfunk-Versorgung in der Berliner U-Bahn ein Thema. Diese soll sich im Laufe des Jahres verbessern, wobei man davon in den vergangenen Monaten noch nichts gesehen hat. Wir haben den Podcast kurz vor ANGA Com und CeBIT aufgezeichnet, daher im Audiobeitrag der Hinweis auf die bevorstehenden Messen, die mittlerweile allerdings hinter uns liegen.

Erscheinungsweise und Feedback

Der "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcast erscheint in loser Folge.

