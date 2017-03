Acht hochwertige Smartphones zum "kleineren" Preis

Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, hat die Wahl aus hunderten Geräten. Wenn es auch noch etwas Besonderes sein soll, wird es oft schnell sehr teuer - doch das muss nicht sein: Zum einen kommt manches Gerät, das nicht mehr topaktuell ist, mit High-End-Ausstattung zum kleineren Preis, zum anderen bieten abseits der großen Hersteller einige kleinere Produzenten Top-Geräte - sowohl in puncto Technik als auch in puncto Design - mit Sparpotenzial. Wir haben uns im Markt umgesehen und zeigen Ihnen hochwertige Smartphones zum vergleichsweise kleinen Preis. Bei den Preisen beziehen wir uns übrigens auf günstige Durchschnittspreise in Online-Shops ohne Versandkosten. Und jetzt gehts los.

Microsoft Lumia 950 XL

Unklar ist bisher, wie es mit Windows 10 Mobile weitergeht - die Entwicklung läuft nach wie vor, so dass Windows-10-Mobile-Nutzer sich weiterhin über Updates freuen können, die nicht nur die Sicherheit betreffen, sondern auch neue Features bringen. Zum anderen gibt es aber (fast) keine neuen Geräte mehr. Wen das nicht stört, kann zum Beispiel zum Microsoft Lumia 950 XL greifen: Das Highend-Ex-Flaggschiff von Microsoft ist aktuell schon zu Preisen von rund 300 Euro zu haben. Die Ausstattung kann sich sehen lassen: Das 5,7-Zoll-Display verfügt über eine Auflösung von 2560 mal 1440 Pixel, im Inneren arbeitet mit dem Snapdragon 810 ein Octacore-Prozessor, der mit 2 GHz getaktet ist.

