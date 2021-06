Samsung, Apple & Co.: Diese Flaggschiffe folgen noch 2021

Neue iPhones, Fold­ables von Samsung und ein Pixel mit Prozessor von Google - in diesem Jahr erwarten wir noch einige Smart­phone-Flagg­schiffe. Wir fassen Gerüchte und Prognosen in einer Über­sicht zusammen.

Das Jahr ist beinahe zur Hälfte rum und 2021 brachte schon einige, span­nende Smart­phone-Flagg­schiffe hervor: Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro und Oppo Find X3 Pro sind aktu­elle High-End-Andro­iden mit vielen Premium-Features.

Nach der Smart­phone-Neuvor­stel­lung ist aber bekannt­lich vor der Smart­phone-Neuvor­stel­lung. In der nach­fol­genden Über­sicht lesen Sie, welche Flagg­schiffe wir von Samsung, Apple, Huawei und Co. in diesem Jahr noch erwarten. Mit dem Klick auf das Bild gelangen Sie zu jeweils nächsten.