Ausblick: Diese High-End-Handys erwarten wir 2021

Das Smart­phone-Jahr 2021 verspricht wieder ein span­nendes zu werden. Wir geben Ihnen einen Ausblick, welche High-End-Modelle von Samsung, Apple, Huawei und Co. zu erwarten sind.

Im vergan­genen Jahr ereilte die Technik-Welt eine Flut an neuen Smart­phone-Modellen. Viele davon waren sich ziem­lich ähnlich, das muss gera­deheraus gesagt werden. Da fiel es selbst einge­fleischten Smart­phone-Fans mitunter gar nicht so leicht, hand­feste Unter­schiede fest­zustellen.

Die Trend­rich­tung war klar: Güns­tigere Smart­phones mit High-End-Technik anbieten, teil­weise zu absurd nied­rigen Preisen zum Markt­start. Vorschnell abwinken lassen sich die Geräte nicht (mehr), viele protzten nicht nur, sondern konnten auch größ­ten­teils das halten, was sie verspra­chen.

Trotz der Preis­schlacht blieb der Markt aber auch nicht vor sehr hoch­prei­sigen Smart­phones verschont. Was so manchen Modellen aber auch aus dem Grund der hohen UVP an Charme fehlte, konnten sie nicht selten durch einen massiven Preis­ver­fall wett­machen.

Ist die Markt­über­schwem­mung manchmal auch etwas über­las­tend, freut man sich als Technik- und Smart­phone-Fan dann doch wieder auf die neuen Modelle. Schließ­lich lassen sich Smart­phones am besten bewerten und einordnen, wenn es genü­gend Vergleichs­mög­lich­keiten gibt.

2021 ist zwar noch jung, aber die ersten neuen Smart­phones des Jahres stehen schon in den Start­löchern. Wir geben nach­fol­gend einen Ausblick auf Modelle, die wir im neuen Jahr erwarten. Im Rahmen dieser Über­sicht beschränken wir uns haupt­säch­lich auf High-End-Geräte. Als Orien­tie­rung dienen in erster Linie die bekannten Zyklen der Smart­phone-Hersteller. Sofern nicht anders ange­geben, handelt es sich dabei zum Stand jetzt noch um Prognosen, eine Garantie, das Konzern XY Modell Z auch tatsäch­lich vorstellen wird, gibt es entspre­chend nicht. Am Ende geben wir zusätz­lich einen kurzen Ausblick auf die Mittel­klasse.

Wir beginnen das Smart­phone-Jahr 2021 mit dem Markt­führer Samsung. Mit einem Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.