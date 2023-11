Smartphone-Markt: Auf Rückgang 2023 folgt Wachstum

Ein Markt­for­schungs­institut hat eine Prognose zur Entwick­lung des Smart­phone-Marktes bis 2027 abge­geben. Dieses Jahr wird der Sektor wohl mit einem Rück­gang um fünf Prozent im Vergleich zu 2022 abschließen. Aller­dings soll sich die Lage schon 2024 bessern. In besagtem Jahr wird ein Wachstum um vier Prozent erwartet. Die Analysten stellen außerdem 1,25 Milli­arden Smart­phone-Auslie­ferungen in 2027 in Aussicht. Dies entspräche vom aktu­ellen Stand aus einer jähr­lichen Wachs­tums­rate von 2,6 Prozent. Beson­ders Europa soll sich erholen, wo die Nach­frage stark einge­bro­chen ist.

Smart­phone-Markt 2023 mit enttäu­schender Bilanz

Die Prognose zum Smartphone-Markt bis 2027

canalys Die Markt­for­scher von Canalys (via GSMArena) haben eine Hoch­rech­nung zum aktu­ellen Smart­phone-Markt abge­geben. Im Vergleich zu 2022 werden dieses Jahr fünf Prozent weniger Auslie­ferungen erwartet. Aufgrund der gesun­kenen Nach­frage sind vor allem die Auslie­ferungen in Europa und Nord­ame­rika rück­läufig. In besagten Regionen fallen die verschickten Einheiten um elf Prozent geringer aus. Im asia­tischen Pazifik und China werden jeweils sechs Prozent weniger Smart­phones trans­por­tiert. Ledig­lich im Mitt­leren Osten und Afrika sowie in Latein­ame­rika gibt es fünf respek­tive zwei Prozent mehr Auslie­ferungen.

Insge­samt wurden 2022 1,19 Milli­arden Exem­plare der schlauen Handys versendet. Dieses Jahr lautet die Prognose knapp 1,13 Milli­arden Einheiten. Dennoch prophe­zeien die Analysten eine Besse­rung der Markt­situa­tion. Insbe­son­dere die hohe Nach­frage in Schwel­len­län­dern würde dazu beitragen. Ein Drittel der cleveren Mobil­tele­fone soll nächstes Jahr im asia­tisch-pazi­fischen Raum gekauft werden. Von den KI-Features kommender Smart­phones erwarten die Markt­for­scher 2024 noch keine große Auswir­kung im High-End-Sektor.

Smart­phone-Markt: Vorschau bis 2027

Das größte Wachstum im nächsten Jahr wird Europa beschei­nigt. In unserer Region soll es 2024 sieben Prozent mehr Auslie­ferungen geben. Anstatt 146,2 Millionen Smart­phones könnten 156,1 Millionen verschickt werden. Beinahe alle anderen Regionen profi­tieren der Prognose zufolge eben­falls von höheren Auslie­ferungen. Ledig­lich in den USA sieht es nicht so rosig aus. Dort wird für 2024 ein Rück­gang um zwei Prozent erwartet. Insge­samt soll es im Jahres­ver­gleich ein Plus von vier Prozent geben. Dies würde 1,17 Milli­arden Smart­phone-Auslie­ferungen bedeuten. Rund 1,25 Milli­arden sollen es 2027 sein.

Wenn es um die Markt­füh­rer­schaft geht, konnte sich in Q2 2023 Samsung vor Apple behaupten.