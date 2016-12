Kreative Technik-Produkte zum Schmunzeln

Im Technik-Bereich gibt es vor allem in Japan oder den USA kuriose Erfindungen. Vieles dreht sich um die bequeme Bedienung des Touchscreens in absolut jeder Lebenslage. Wir haben uns etwas umgesehen.

In der vergangenen Zeit haben wir bereits nach Geschenk­ideen für Weihnachten im Bereich Smartphone- und Tablet-Zubehör gestöbert. Hierbei sind wir auch auf spezielle Artikel gestoßen, die jedoch nicht so einfach im deutschen Handel erhältlich sind. Besonders in Ländern wie Japan scheint es bei der Kreativität keine Grenzen zu geben. Diese Zusammenstellung dient in erster Linie dem Schmunzeln. Die meisten Gadgets können bei Interesse auch aus dem jeweiligen Land importiert werden.

Keimtötende Lampe

Japan gilt als gesundheits­bewusstes Land. Daher ist der Smartphone-Sterilisator mit UV-C Lampe für uns keine große Überraschung. Die Lampe ist für Smartphones mit einer Display­diagonale von bis zu 5,5 Zoll ausgelegt. Über einen USB-Anschluss wird das Gerät mit Strom versorgt und soll innerhalb von fünf Minuten die meisten Bakterien auf dem Telefon mittels UV-C-Licht beseitigen. Der eingebaute Akku besitzt eine Kapazität von 3 000 mAh und soll innerhalb von 30 Minuten aufgeladen sein. Dies reicht laut Hersteller für zehn Durchgänge. Die beiliegende Anleitung ist zwar auf Japanisch. Laut Hersteller soll die Bedienung des Geräts einfach sein.

Auf dem deutschen Markt sind ebenfalls Handgeräte mit ultravioletter C-Strahlung verfügbar. Deren Anwendung wird nicht explizit für Smartphones oder Tablets beworben, sondern eher für Reisen.

