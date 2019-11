Für Android & iOS: So kommt der USB-Stick ans Smartphone

Daten­trans­fers, -siche­rungen und -erwei­terungen funk­tionieren oft am einfachsten mit USB-Sticks oder mit USB-Karten­lesern. Aber wie verbindet man die schnell und unkom­pliziert mit dem Smart­phone, vor allem, wenn man gerade unter­wegs ist?

Mit OTG bei Android

Bei Andro­iden helfen "On-The-Go-Adapter" (OTG) weiter. Die sind schon für wenige Euro sowohl mit Mikro-USB- als auch mit USB-C-Stecker zu haben. Neuere Smart­phones unter­stützen in der Regel durch die Bank OTG. Trotzdem gibt es keine Gewähr dafür, dass jeder externe USB-Spei­cher in Verbin­dung mit jedem OTG-Adapter funk­tioniert.



USB-OTG-Adapter: so sieht er aus USB-OTG-Adapter: so sieht er aus

Mit Light­ning- und USB-Buchse für iOS

Insbe­sondere externe USB-Fest­platten oder SSD-Spei­cher werden unter Umständen nicht erkannt, weil die Smart­phone-USB-Buchse nicht genug Saft für ihren Betrieb liefert. Wer solche Spei­cher trotzdem via OTG am Telefon nutzen will, muss sie über ein eigenes externes Netz­teil mit Strom versorgen.

Für iPhones sind analog zur Android-Lösung Adapter mit Light­ning-Stecker und USB-Buchse erhält­lich, an die sich eben­falls USB-Sticks und USB-Karten­leser anste­cken lassen.

Wem ein Adapter lästig ist, findet sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte Spei­cher­stick- sowie Karten­leser-Lösungen, die sich direkt an die USB- bezie­hungs­weise Light­ning-Buchse des Smart­phones gesteckt werden können.

Dreh- und Angel­punkt für die Daten­schie­bereien auf dem Smart­phone sind Datei­manager-Apps - etwa Files von Google auf Andro­iden. Unter iOS 13 ist dagegen die bord­eigene Dateien-App Mittel und Werk­zeug der Wahl.

