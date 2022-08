Sicherheit: So schützen Sie Ihr Smartphone im Urlaub

Auch im Urlaub sollte man die Sicher­heit seines Smart­phones im Blick behalten. Um es vor fremden Zugriffen zu schützen, helfen schon ein paar einfache Schritte.

Außerdem ist es ratsam, seine Daten extern zu sichern, falls das Handy verloren geht.

Display­sperre einrichten

Bevor Sie in den Urlaub fahren, ist es ratsam, die Daten auf dem Smartphone zu sichern

Bild: Image licensed by Ingram Image Der Verband der Inter­net­wirt­schaft (eco) rät dazu, das Smart­phone mit einer Display­sperre vor fremden Zugriffen zu schützen. Das Display lässt sich dann - je nach Gerät - nur noch mittels Code, Finger­abdruck oder Gesichts­erken­nung entsperren.

Sicherer Umgang mit den Daten im Urlaub

Wer auch im Urlaub Zugang zu seinen E-Mails braucht, sich ins Home­ban­king einloggen möchte oder online shoppen will, sollte dazu nicht öffent­liche WLAN-Netze nutzen. Am besten sichere Netz­werke wählen - zum Beispiel das verschlüs­selte Hotel-WLAN - oder das eigene Mobil­netz. Krimi­nelle könnten sonst schnell an sensible Daten gelangen.

Daten in der Cloud spei­chern

Ist das Smart­phone weg, ist das ärger­lich. Um nicht zusätz­lich alle Daten zu verlieren, rät der Verband, Fotos, Videos, Kontakte und andere Daten am besten über einen Cloud-Dienst wie iCloud oder Google Drive online zu spei­chern.

Weitere Tipps zum Schutz gegen Tracking, Malware & Phis­hing lesen Sie in unserem Sicher­heits­rat­geber.