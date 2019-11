In diesem Jahr war der Mobil­funk­markt erneut in Bewe­gung. Die Frequenzen für den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G wurden verstei­gert und mit Telekom und Voda­fone haben die ersten Netz­betreiber den neuen Netz­stan­dard zumin­dest in einigen Städten und Gemeinden bereits an den Start gebracht. Im heutigen Podcast blicken wir gemeinsam mit Henning Gajek auf das span­nende, zu Ende gehende Jahr zurück.

Rückblick und Ausblick im teltarif.de-Talk 2019 ist auch das Jahr, in dem Huawei Opfer des Handels­kriegs zwischen den USA und China wurde. Wie es für den chine­sischen Konzern weiter­geht, ist immer noch nicht ganz klar. Die derzeit fehlende Google-Lizenz für neu auf den Markt kommende Smart­phones ist eines der Themen, dir wir im neuen Podcast von teltarif.de bespre­chen.

Was zu Jahres­beginn noch nicht absehbar war: Viele weitere Discounter-Kunden haben jetzt die Möglich­keit, auch den LTE-basierten Internet-Zugang zu nutzen. Aller­dings spielt auch der VoLTE-Stan­dard für Tele­fonate eine immer wich­tigere Rolle. Im Podcast spre­chen wir darüber, warum Sie beim Neukauf eines Smart­phones auf die Voice-over-LTE-Funk­tion achten sollten.

Nicht zuletzt wagen wir im aktu­ellen Podcast von teltarif.de neben dem Rück­blick auf 2019 auch einen Ausblick auf das kommende Jahr. Schließ­lich stehen mit der Consumer Elec­tronics Show (CES) und dem Mobile World Congress (MWC) die ersten Bran­chen-High­lights bereits kurz bevor.

