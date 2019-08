Wie immer zu Beginn eines neuen Monats beleuchten wir auch heute wieder die Neue­rungen bei den drei deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern. Welche Aktionen haben Telekom, Voda­fone und o2 gerade im Angebot, um Neukunden zu gewinnen? Mit welchen Ange­boten sollen Bestands­kunden dazu bewogen werden, ihrem Provider die Treue zu halten? Wir haben uns bei den Betrei­bern einmal umge­sehen.

Telekom: Mehr Daten­volumen für Neukunden und Vertrags­verlän­gerer

Mobilfunk-Aktionen im August Bei der Deut­schen Telekom läuft die bereits aus dem vergan­genen Monat bekannte Aktion weiter, bei der Kunden in drei der fünf MagentaMobil-Tarife mehr monat­liches High­speed-Daten­volumen bekommen. Im MagentaMobil S erhöht sich das unge­dros­selte Volumen um 1 GB auf 3,5 GB, im MagentaMobil M um 3 GB auf 8 GB und im MagentaMobil L um 6 GB auf 16 GB.

Die Kondi­tionen sollen bis zum 5. September unver­ändert bleiben. Einen Tag später wird in Berlin die IFA eröffnet. Gleich zum Auftakt der Messe ist - wie in den Vorjahren - mit einer Telekom-Pres­sekon­ferenz zu rechnen, auf der neue Ange­bote vorge­stellt werden. Denkbar wäre, dass die derzeit bekannten Tarife durch komplett neue Preis­modelle ersetzt werden.

5G-Frei­schal­tung zur IFA?

Spätes­tens im Rahmen der Messe dürfte auch die Frei­schal­tung des 5G-Netzes für Endver­brau­cher erfolgen. Die Vorver­mark­tung der ersten Tarife, Smart­phones und Router für den neuen Stan­dard läuft bereits seit einigen Wochen. Zugriff auf das Netz haben die Kunden aber noch nicht, da die Telekom - anders als Voda­fone - die Zuwei­sung der endgül­tigen Frequenzen abwartet.

Von der Telekom-Webseite wieder verschwunden ist die Aktion um den Tarif MagentaMobil XS. Gerüchten zufolge war der Sonder­tarif mit 3,75 GB unge­dros­seltem Daten­volumen pro Monat bereits seit Juni in den Telekom Shops buchbar. Andere Quellen berichten von einer reinen Online-Aktion, die offi­ziell erst Mitte August startet. Abzu­warten bleibt, ob das Angebot im Laufe des Monats zurück­kehrt.

17 neue StreamOn-Partner

Erst­mals seit einigen Monaten kann die Telekom wieder eine etwas größere Anzahl neuer Partner für die StreamOn-Optionen verkünden. 17 neue Anbieter wurden zum Monats­wechsel vorge­stellt. Details haben wir in einem eigenen Beitrag veröf­fent­licht. Eben­falls neu: Die Telekom ermög­licht nun mit weiteren Roaming-Part­nernetzen in Nach­barlän­dern eine naht­lose Gesprächs­über­gabe bei Grenz­über­tritt. Das heißt, die Tele­fonate reißen beim Netz­wechsel nicht ab. Auch hierzu gibt es weitere Einzel­heiten in einem sepa­raten Beitrag.

