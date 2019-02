teltarif.de-Talk: Messen, Handys und Tarife 2019

Podcast mit Lisa Hinze Der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona wirft seine Schatten voraus. Werden wir auf der Messe faltbare Smartphones unter anderem von Samsung sehen? Was kann man mit solchen Geräten überhaupt anfangen und welche Vorteile bringen diese mit sich? Das sind Themen, die wir im neuen teltarif.de-Podcast besprechen, zu dem wir unsere Pressesprecherin Lisa Hinze eingeladen haben.

Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren.

Darüber spre­chen wir heute

Mobile World Congress und faltbare Smartphones gehören zu den Themen unseres heutigen Podcasts. Aber 2019 wird auch das Jahr sein, in dem der neue Mobilfunkstandard 5G an den Start geht. Unklar ist indes, wann es in Deutschland tatsächlich mit 5G losgehen kann. Schließlich kann es sogar zu Verzögerungen bei der Versteigerung der neuen Mobilfunkfrequenzen kommen.

Was wird sich in diesem Jahr über die Messe in Barcelona hinaus auf dem Telekommunikationsmarkt tun? Welche Smartphones sind zu erwarten und welche Tarife bekommen wir? Auch darüber sprechen wir in der aktuellen Podcast-Episode.

Wenn wir schon unsere Pressesprecherin zu Gast haben, blicken wir auch ein bisschen hinter die Kulissen von teltarif.de. Welche Aufgaben hat man in der Pressestelle? Welche Anfragen kommen herein und von wem? Welche weiteren Aufgaben gilt es zu erledigen und wie hören bzw. lesen auch die Nutzer direkt von Lisa? Wir verraten es im Podcast.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­hal­tung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Infor­ma­tionen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version. als mp3 herunterladen

per RSS abonnieren oder per iTunes abonnieren

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (5)