Ratgeber: So viel Speicherplatz sollte Ihr Smartphone haben

Wie viel Spei­cher­platz braucht ein Smart­phone-Anwender wirk­lich? Dieser Frage wollen wir in folgendem Bericht auf den Grund gehen. Unter­teilt in den Nutzer­gruppen „Hobby-Foto­grafen“ (nebst Unter­kate­gorie Selfie), Multi­media-Konsu­menten, Mobile-Gamer und App-User haben wir verschie­dene Beispielsze­narien erör­tert.

So brau­chen etwa Hobby-Foto­grafen, die stets in hohen Auflö­sungen Bilder und Videos kreieren, viel Flash-Spei­cher (256 GB oder 512 GB empfohlen), während User, die haupt­säch­lich ein paar Apps verwenden, oftmals mit 8 GB oder 16 GB auskommen. Zudem verraten wir Ihnen poten­zielle Stol­per­fallen bei den Spei­cher­angaben der Hersteller.

Allge­meine Infor­mationen zum Smart­phone-Spei­cher

Wie viel Speicherplatz braucht Ihr Smartphone?

Bild: Andre Reinhardt Die in Handys verwen­deten Flash-Bausteine sind mitt­ler­weile zu recht nied­rigen Preisen erhält­lich, was sich auch beim Endkun­den­markt bemerkbar macht. Smart­phones mit 128 GB Spei­cher wie etwa das Xiaomi Redmi Note 8 Pro, das Oppo A53s, das Huawei P Smart 2021 oder das Doogee N30 (Test) gibt es für unter 170 Euro. Reichen Ihnen 16 GB, genügen im Fall des Nokia 1.3 sogar 90 Euro.

Für ein Daten­polster von 256 GB müssen Sie hingegen mehr inves­tieren. So kostet etwa das Realme X3 Super Zoom mindes­tens 386 Euro. Das Galaxy S10 Plus in der 1-TB-Edition markiert das oberste Ende des Handy-Spei­chers. Häufig kostet das Handy weniger als 800 Euro. Speicherplatzbelegung

Bild: Andre Reinhardt Achtung: Das Betriebs­system eines Mobil­geräts kann bis zu 30 GB bean­spru­chen und durch die ab Werk erfolgte Forma­tie­rung des Daten­platzes geht eben­falls Kapa­zität verloren. So kann es etwa vorkommen, dass ein mit 128 GB bewor­benes Smart­phone von Haus aus 109 GB und ein mit 256 GB bewor­benes Modell stan­dard­mäßig 220 GB bereit­hält. Der Flash-Daten­platz bei Smart­phones ist oftmals einer microSD-Karte vorzu­ziehen. So lassen sich etwa Apps häufig nicht auf der Spei­cher­karte instal­lieren und die inte­grierten Bausteine sind in der Regel schneller.

Vor dem Kauf ist es empfeh­lens­wert sich darüber zu infor­mieren, ob das favo­risierte Mobil­gerät über­haupt einen microSD-Slot – oder im Fall von Huawei - einen Nano-Memory-Slot hat. Falls das interne Modul voll ist, können Sie dann auf die Spei­cher­karte auswei­chen. Auch als Offline-Backup neben einem Cloud-Backup oder als Alter­native zu letzt­genanntem ist eine Spei­cher­karte sinn­voll.

Spei­cher­nut­zung-Szenario: Hobby-Foto­grafen

Fotogalerie

Bild: Andre Reinhardt Vor allem Smart­phones der Mittel- und Ober­klasse beher­bergen Kame­rasys­teme, die als Kompakt­kame­raer­satz dienen können. Wer sein Telefon über mehrere Jahre behält und viel damit foto­gra­fiert, kreiert ein immer größeres Archiv, das je nach Foto- und Video­auf­lösung entspre­chend Daten­platz fordert. Fotos mit 12 Mega­pixel verbrau­chen etwa zwischen 2 MB und 10 MB (meis­tens 3 MB). Fotos mit 108 Mega­pixel bean­spru­chen hingegen zwischen 24 MB und 45 MB (meis­tens 30 MB). Mit einer 10-MP-Front­kamera aufge­nom­mene Selfies machen sich mit 1 MB bis 4 MB (häufig 1,5 MB) bemerkbar. Für Videos fallen im Schnitt 100 MB (Full HD), 500 MB (4K, 60 FPS) und 120 MB (Full HD, Selfie) pro Minute an.

Beispiel­rech­nungen:

Nutzertyp Dateien Spei­cher­platz­bedarf Kleiner Spei­cher­ver­brauch 5000 x 12-MP-Fotos +

5 Std. Full-HD-Videos 45 GB Großer Spei­cher­ver­brauch 5000 x 108-MP-Fotos +

5 Std. 4k-Videos 300 GB Selfie Spei­cher­ver­brauch 5000 x 10-MP-Fotos +

5 Std. Full-HD-Videos 43,5 GB

Auf der nächsten Seite haben wir uns mit den Spei­cher­anfor­derungen von Multi­media, Mobile-Gaming und Apps beschäf­tigt.