Dauerläufer: 10 Smartphones mit riesigem Akku

In dieser Übersicht stellen wir zehn aktuelle Smartphones mit besonders großen Akkus vor. Einige Batterien haben eine Kapazität von bis zu 5300 mAh.

Trotz immer neuer Trends bei den aktuellen Smartphones ändert sich eines nicht: Die Nutzer wünschen sich einen möglichst leistungs­starken Akku. Wie gut die Laufzeit am Ende wirklich ist, hängt von verschiedenen Faktoren wie der verwendeten Hardware, der Nutzungs­intensität und natürlich der Kapazität der Akkus ab. Während in den meisten aktuellen Top-Smartphones zumeist Batterien mit einer Kapazität von 3000 bis 4000 mAh zum Einsatz kommen, setzen andere Hersteller auf weitaus stärkere Stromspeicher. Wir haben einige Geräte zusammen­getragen, die zum einen innerhalb der vergangenen zwölf Monate vorgestellt wurden und somit recht aktuell sind und zum anderen einen Akku mit einer Kapazität von mindestens 4000 mAh, in vielen Fällen sogar über 5000 mAh besitzen.

