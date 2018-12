Samsung, Huawei, Nokia & Co: Handys bis 350 Euro

Smart­phones bis 350 Euro

Wer sich ein leis­tungs­starkes Smart­phone kaufen will, muss nicht immer tief in die Tasche greifen und 1000 Euro ausgeben. Auch im Mittel­klasse-Bereich gibt es gute Modelle, die für die wich­tigsten Anwen­dungen wie Messa­ging, Surfen und Foto­gra­fieren ausrei­chen und auch darüber hinaus noch leis­tungs­fähig sind. In der Bilder­strecke finden Sie Smart­phones, deren Erschei­nungs­datum maximal bis 2017 zurück­liegt und die sich in der Preis­ka­te­gorie bis 350 Euro ansie­deln. Für die Preis­er­mitt­lung haben wir uns nicht nach der unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung der Hersteller zur Veröf­fent­li­chung orien­tiert, sondern am aktu­ellen Preis­ver­gleich (Stand: 13. Dezember).

Alle Geräte, die wir ausge­wählt haben, wurden von uns selbst getestet, sodass Sie sich mithilfe von ausführ­li­chen Test­be­richten ein umfas­sendes Bild machen können.

Beim Blick auf das Bild gelangen Sie jeweils zum nächsten Smart­phone. Die Geräte sind preis­lich aufstei­gend geordnet.