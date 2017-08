Diesen Preis darf ein Smartphone haben In diesem Jahr geben Verbraucher im Schnitt 352 Euro für ihr neues Smartphone aus. Für besonders große Smartphones (Phablets) ab 5,5 Zoll Displaygröße sind es sogar 615 Euro. Das geht aus einer Marktdaten-Hochrechnung von Bitkom Research für 2017 hervor.

So sollen in diesem Jahr 24,1 Millionen neue Smartphones verkauft werden - kaum weniger als 2016: Damals lag der Absatz bei 24,3 Millionen Geräten. Tablets bleiben deutlich weniger gefragt: Hier sollen sich die Verkaufszahlen den Marktforschern zufolge von 6,7 im vergangenen zu 6,6 Millionen Stück in diesem Jahr entwickeln - bei einem Durchschnittspreis von 318 Euro je Gerät.

Highend-Smartphones kosten viel: Der Preisverfall

Die Highend-Smartphones ordnen sich in den meisten Fällen weit über 500 Euro ein, insbesondere wenn diese gerade frisch auf den Markt gekommen sind. Dazu gehören vor allem das Apple iPhone, das einen vergleichsweise stabilen Preis hat und nur langsam im Wert sinkt. Bei den Android-Smartphones von Samsung, Sony, Huawei und Co. verhält sich dies etwas anders. Hier fallen die Preise zum Teil bereits nach Monaten stark ab. Dies hat auch unser Hintergrund-Artikel zu Flaggschiffe im Preisverfall gezeigt.

Wer nur einen kleinen Geldbeutel hat, aber dennoch ein Smartphone sein Eigen nennen möchte, für den haben wir eine Auswahl an aktuellen LTE-Smartphones mit Android unter 100 Euro sowie unter 150 Euro erstellt. Viele der Modelle bieten sogar eine Dual-SIM-Funktion oder ein anderes Feature.

Was ist Ihnen ein Smartphone wert?

Mein Smartphone darf nicht mehr als 100 Euro kosten

Zwischen 100 und 199 Euro liegt meine Grenze

200 bis 299 Euro dürfen es sein

300 bis 399 Euro sind in Ordnung

Mein Wunsch-Handy darf einen Wert von 400 bis 499 Euro haben

500 bis 599 Euro sind ok

600 bis 699 Euro sind machbar

Für mein Lieblings-Smartphone würde ich 700 bis 799 Euro zahlen

Über 800 Euro darf das Smartphone kosten

Preis spielt keine Rolle

Abstimmen zum Ergebnis) Rund 350 Euro wird für ein Smartphone durch­schnittlich ausgegeben, aber wie viel würden Sie für Ihr Wunsch-Modell zahlen? Nehmen Sie an unserer kleinen Umfrage teil!

