Sommer­loch? Nicht in der Smart­phone-Branche. Auch in den vergan­genen Tagen und Wochen haben viele Hersteller wieder span­nende Neuheiten vorge­stellt. Diese zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie Premium-Features bieten, obwohl sie deut­lich weniger kosten, als das was Inter­es­senten für ein Flagg­schiff-Modell von Herstel­lern wie Samsung oder Apple inves­tieren müssen. Wir haben mit unserem Hard­ware-Experten Alex­ander Emunds über die neuen Geräte gespro­chen.

Darüber spre­chen wir heute

Das Honor 9A ist noch bis Mitte Juli beson­ders günstig erhält­lich. Nur etwa 130 Euro müssen Inter­es­senten im Akti­ons­zeit­raum inves­tieren. Dabei sind die tech­ni­schen Spezi­fi­ka­tionen des Boliden gar nicht schlecht. Doch genauso wie aktu­elle Smart­phones von Huawei müssen auch die neueren Honor-Handys ohne Google-Dienste auskommen. Ist das ein Nach­teil? Darüber spre­chen wir im aktu­ellen Podcast von teltarif.de.

Xiaomi hat mit dem Redmi 9 ein neues Android-Smart­phone für unter 200 Euro vorge­stellt. Das Preis- /Leis­tungs­ver­hältnis stimmt und Xiaomi ist eine Marke, die mitt­ler­weile viele Fans hat. Aller­dings bleibt bei der Benut­zer­ober­fläche nicht viel vom Android-Original übrig. Ob man das gut oder schlecht findet, ist eher Geschmack­sache. Auch darüber spre­chen wir in "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

Moto­rola hat gleich zwei Smart­phones vorge­stellt, die nicht ganz so günstig sind. Unge­wöhn­lich ist, dass das Moto­rola Edge Plus fast doppelt so teuer wie das Moto­rola Edge ist. Recht­fer­tigen die Features den höheren Preis? Darüber haben wir im Podcast laut nach­ge­dacht.

