Editorial: Sind 7 Jahre Software-Updates wirklich nachhaltig?

Lang­jäh­rige Soft­ware-Updates sind dieser Tage ein großes Thema im Smart­phone-Sektor. Google setzte den Start­schuss für einen sieben Jahre währenden Support mit Android-OS- und Sicher­heits­updates für Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Samsung zog mit Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra nach. Apple ist vorne mit dabei, wenn es bis zu sechs Versi­ons­updates für iPhone-Modelle gibt. Beim Fair­phone 5 sollen es bis zu fünf Jahre Betriebs­sys­tem­updates und mehr als acht Jahre Sicher­heits­updates geben.

Grund­sätz­lich klingt das alles viel zu schön, um wahr zu sein. Mit solchen Zahlen lässt sich gutes Nach­hal­tig­keits-Marke­ting betreiben und Kauf­argu­mente für die Kund­schaft reali­sieren. Doch wie nach­haltig sind Smart­phones mit solchen Update-Prognosen oder gar "Garan­tien"? Nur wer sein Gerät auch tatsäch­lich über einen langen Zeit­raum nutzen kann, besitzt auch ein "nach­hal­tiges" Smart­phone. Und das ist die Krux: Werden die Smart­phones nach fünf, sechs oder mehr Jahren über­haupt noch gut nutzbar sein oder werden träge Navi­gation, Messa­ging und Surfen Verse eines Klage­lieds?

OnePlus möchte das nicht

Ein Smartphone ist nachhaltig, wenn Software und Hardware gemeinsam eine lange Zeit mitspielen

Bild: Image licensed by Ingram Image

OnePlus gehört zum BBK-Konzern, zu dem unter anderem auch die Marken Oppo, Vivo und realme zählen. Nach einem lange dauernden Patent­streit mit Nokia und einem Verkaufs­stopp von Smart­phones in Deutsch­land sind die neuesten Geräte OnePlus 12 und OnePlus 12R seit kurzem hier­zulande offi­ziell erhält­lich. Der COO und Präsi­dent von OnePlus, Kinder Liu, äußerte sich kürz­lich zu einer sieben­jäh­rigen Update-Politik. Nicht nur die Soft­ware-Richt­linie eines Geräts sei beim Neukauf wichtig, sondern auch, dass die reibungs­lose Nutzer­erfah­rung gewähr­leistet ist. Kann die Hard­ware irgend­wann nicht mehr mit der Soft­ware mithalten, ist auch die Nutzer­erfah­rung passé. Und auch der Akku kann seinen Dienst nach einer lang­jäh­rigen Nutzung quit­tieren, was eben­falls zulasten der Nutzer­erfah­rung geht. Darum seien vier Jahre OS-Updates und fünf Jahre Sicher­heits­updates für Flagg­schiffe wie das OnePlus 12 ausrei­chend.

Die Argu­mente des OnePlus-Chefs sind durchaus schlüssig. Aber auch nach vier oder fünf Jahren Nutzung muss ein Gerät noch lange kein Elek­tro­schrott sein. Eine ausge­reifte Ersatz­teil-Politik könnte den Austausch von Kompo­nenten für den Nutzer attraktiv machen.

Es gibt sie schon: Die bezahl­baren Ersatz­teile

Laut einem Profi ist das Galaxy S24 sehr gut repa­rierbar, und die kommenden Mittel­klasse-Handys Galaxy A55 und Galaxy A35 sollen Repa­ratur-freund­licher werden als ihre Vorgänger. Das hört man gern. Das Fair­phone 5 bekam vom Repa­ratur-Service iFixit die beson­dere Auszeich­nung als welt­weit nach­hal­tigstes Smart­phone verliehen. Wer sich traut, selbst Hand an zu legen, bekommt beispiels­weise zahl­reiche Ersatz­teile über iFixit zum Fair­phone 5, die auch vergleichs­weise kosten­günstig sind. Ein neuer Akku für das Fair­phone 5 kostet rund 40 Euro, für ein frisches Display werden rund 100 Euro fällig, und die Haupt­kamera kostet rund 70 Euro. Die Teile müssen dann zwar vom Nutzer selbst gewech­selt werden. Das Beispiel zeigt aber, dass Nach­hal­tig­keit mit Ersatz­teilen preis­lich attraktiv sein kann.

Sollte das am Ende auch tatsäch­lich in der breiten Masse gut funk­tio­nieren, beant­wortet es aber noch nicht die Frage, wie gut die Hard­ware von Fair­phone 5, Samsung Galaxy S24 und Google Pixel 8 im Jahr 2030 bezie­hungs­weise 2031 mit aktu­eller Soft­ware zurecht­kommt. Das bleibt schlicht bis dahin abzu­warten. Denn der Austausch eines Akkus, eines USB-C-Steckers oder eines Displays sorgt noch nicht für schnel­lere CPU-Perfor­mance. Abge­speckte Versi­ons­updates für Modelle mit schwä­cherer Hard­ware, wie es bei Android One gegeben ist, könnten die Lösung sein. Das funk­tio­niert aber nur, wenn Nutzer keinen großen Wert auf neue Soft­ware-Features legen, sondern einfach nur ein stabil laufendes Smart­phone benö­tigen. Pixel 8 Pro (l.) und Galaxy S24 Ultra (vorne) sollen sieben Jahre Software-Updates erhalten. OnePlus (OnePlus 12, M.) mag das nicht

Fotos: teltarif.de/OnePlus, Montage: teltarif.de

Nach­haltig heißt: Weniger ist mehr

Sieben Jahre Soft­ware-Support von vorn­herein zu verspre­chen, ist grund­sätz­lich gut, wenn Smart­phones aufgrund veral­teter Firm­ware weniger häufig ausge­tauscht werden müssen. Der Nutzer hätte es mit einem langen Soft­ware-Support so selbst in der Hand, wann er sich ein neues Handy kauft und nicht, weil er aufgrund von Sicher­heits­män­geln in alter Soft­ware gezwungen ist, zu einem neuen Gerät zu greifen. Das wider­spricht aber eigent­lich dem Grund­gedanken eines Unter­neh­mens, Gewinn zu erwirt­schaften. Und die Realität zeigt, dass viele Hersteller jedes Jahr neue Geräte auf den Markt bringen. Es ist nicht nach­haltig, wenn sich ein Gerät oftmals nur gering­fügig von dem Vorgänger unter­scheidet. Nach­hal­tiger wäre es doch, wenn die Hersteller nur dann neue Modelle auf den Markt bringen würden, wenn die Upgrades auch deut­lich spürbar sind. Mehr dazu lesen Sie auch im Edito­rial: Wann kommt das nächste große Ding?

Dann wäre die Aufgabe, bestehende Geräte mit wich­tiger Soft­ware zeitnah zu versorgen, Ersatz­teile erschwing­lich zu machen und Repa­raturen unkom­pli­ziert zu gestalten. Denn das schafft Sicher­heit und Vertrauen. Und muss doch ein neues Smart­phone her, ist der Nutzer eher dazu geneigt, das Nach­folge-Modell auch beim glei­chen Hersteller zu kaufen. Das alte Modell mit seinen kost­baren Kompo­nenten sollte dann aber nicht in der Schub­lade versauern, sondern über Recy­cling-Programme wieder in den Verwer­tungs­kreis­lauf geschleust werden.