Handy-Markt: Apple trotz Verlust vorne, Samsung holt auf

Apple Samsung und Apple liefern sich einen perma­nenten Schlag­abtausch bei der Smart­phone-Markt­füh­rer­schaft, den der iPhone-Schöpfer vergan­genes Quartal für sich entscheiden konnte. Somit hatte der kali­for­nische Hersteller in Q4 2021 die Spit­zen­posi­tion inne. Apple war zudem der einzige Smart­phone-Konstruk­teur mit Wachstum inner­halb der Top 5. Im Vergleich zu Q3 2021 konnte das Unter­nehmen deut­lich zulegen. Hierfür zeichnet sich vor allem der große Erfolg des iPhone 13 verant­wort­lich. Für Samsung auf Posi­tion zwei ging es abwärts. Xiaomi, Oppo und Vivo komplet­tierten die Rang­liste.

Smart­phone-Markt Q4 2021: Ein Gewinner, vier Verlierer

Das iPhone 13 war für Apple äußerst lukrativ

Apple Das Markt­for­schungs­institut Canalys veröf­fent­lichte die Zahlen zur Smart­phone-Hersteller-Vertei­lung aus dem letzten Quartal des vergan­genen Jahres. Es gibt wieder einen Wechsel bei der Führung. Hatte Samsung in Q3 2021 mit 21 Prozent Markt­anteil den Platz an der Sonne, wurde es zum Jahres­ende hin von Apple abge­löst. Laut der Erhe­bung bean­spruchte besagtes Unter­nehmen in Q4 2021 rund 22 Prozent des Marktes. Ein Plus von sieben Prozent­punkten in Rela­tion zu Q3 2021. Samsung musste sich im vierten Quartal des vergan­genen Jahrs mit 20 Prozent Markt­anteil begnügen. Smartphone-Hersteller-Marktverteilung Q4 2021

Canalys Xiaomi fuhr aber­mals Bronze ein. Mit zwölf Prozent anstatt zuvor 14 Prozent (Q3 2021) Markt­anteil sicherte sich der Konzern Rang drei. Oppo, wozu auch OnePlus gezählt wird, musste sich Q4 2021 mit Posi­tion vier und neun Prozent zufrie­den­geben. Im dritten Quartal des vergan­genen Jahres waren es noch elf Prozent. Das Schluss­licht der Statistik bildet Vivo. Rund acht Prozent Markt­anteil bescherte der chine­sischen Firma in Q4 2021 Platz 5. Im Vergleich zu Q3 2021 ging es drei Prozent­punkte zurück. Vivo zählt wie Oppo und OnePlus zu BBK Elec­tro­nics.

iPhone 13 sorgte für Apples Triumph

Nach einer Samsung-Markt­füh­rer­schaft von drei Quar­talen eroberte Apple zum Jahres­ende 2021 hin wieder die Spitze. Laut Canalys war dafür haupt­säch­lich das iPhone 13 verant­wort­lich. Dieses habe sich „heraus­ragend“ geschlagen. In China gab es den Analysten zufolge ein beispiel­loses Ergebnis für das Mobil­gerät. Die aggres­sive Preis­gestal­tung der Flagg­schiffe habe den Wert stark gehalten. Dennoch kämpfte Apple in Q4 2021 noch mit Produk­tions­pro­blemen durch Kompo­nenten-Knapp­heit. Die Liefer­kette erholt sich allmäh­lich. Härter seien klei­nere Hersteller von dem Chip­mangel betroffen gewesen. Bis zur zweiten Jahres­hälfte 2022 sieht Canalys keine Besse­rung.

Mit der guten Verbrei­tung von iOS 15 kann Apple eben­falls zufrieden sein.