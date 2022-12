Smartphone-Markt: Samsung führt noch, aber bald Apple?

In den meisten Fällen hatte Samsung inner­halb der letzten Jahre die Smart­phone-Markt­füh­rer­schaft inne. So auch in Q3. Im nächsten Quartal könnte jedoch Apple vorbei­ziehen.

Das Markt­for­schungs­institut TrendForce hat Zahlen zur globalen Smart­phone-Hersteller-Markt­ver­tei­lung des dritten Quar­tals 2022 veröf­fent­licht. Samsung thront aktuell noch auf dem ersten Platz, was sich einer Prognose zufolge aber ändern könnte. Den Schät­zungen der Analysten zufolge über­nimmt Apple im vierten Quartal 2022 die Führung. Entspre­chend würde der südko­rea­nische Konzern auf Rang zwei abrut­schen. Ökono­mischer Gegen­wind und eine Markt­über­sät­tigung hätten indes dazu geführt, dass die Smart­phone-Auslie­ferungen im Jahres­ver­gleich um elf Prozent einge­bro­chen sind. Nächstes Quartal soll es wieder aufwärts­gehen.

Smart­phone-Markt Q3 2022: Noch führt Südkorea

Samsung könnte die Smartphone-Marktführung verlieren

Samsung Von den chine­sischen Markt­for­schern TrendForce gibt es eine neue Erhe­bung. Jene widmet sich der welt­weiten Hersteller-Markt­ver­tei­lung im Smart­phone-Sektor des vergan­genen Quar­tals. Samsung konnte mit 22,2 Prozent die Konkur­renz hinter sich lassen. Auf Posi­tion zwei lauerte Apple mit 17,6 Prozent. Xiaomi verbuchte auf Platz drei liegend ordent­liche 13,1 Prozent Markt­anteil. Oppo lag mit 11,6 Prozent knapp dahinter auf dem vierten Rang. Komplet­tiert wird die Top fünf von Vivo. Das Unter­nehmen sicherte sich 8,5 Prozent des Marktes. Die Analysen von TrendForce

TrendForce Es gilt zu beachten, dass TrendForce Toch­ter­firmen und Marken der jewei­ligen Hersteller mitein­bezieht. So zählen zu Xiaomi auch Redmi, Poco und Black Shark. Unter Oppo werden hingegen Realme und OnePlus dazu­gerechnet. Vivos Zweit­marke iQoo ist entspre­chend eben­falls Bestand­teil der Kalku­lation. Insge­samt wurden in Q3 2022 rund 289 Millionen Smart­phones ausge­lie­fert. Das sind zwar nur 0,9 Prozent weniger als in Q2 2022, aber elf Prozent weniger als in Q3 2021. Fold­ables machen inzwi­schen 1,1 Prozent des Marktes aus. Samsung soll in diesem Sektor einen Markt­anteil von circa 90 Prozent haben.

Smart­phone-Markt-Prognose: Kali­for­nien an der Spitze

Einen Ausblick auf das vierte Quartal 2022 gibt es von TrendForce eben­falls. Dieser erfreut Kali­for­nien und enttäuscht Suwon. Der Prognose zufolge schafft es Apple in Q4 2022, Samsung die Smart­phone-Markt­füh­rung abzu­luchsen. Mit 24,6 Prozent könnte der iPhone-Schöpfer den Analysten zufolge an der Spitze liegen. Samsung wäre mit 20,2 Prozent auf dem zweiten Platz. Auf Rang drei sehen die Forscher Xiaomi mit zwölf Prozent. Für Oppo seien Posi­tion vier und 10,4 Prozent Markt­anteil wahr­schein­lich. Den letzten Platz der Top fünf würde Vivo mit 7,6 Prozent inne­haben.

Diesen Monat gibt es weitere, span­nende Entwick­lungen im Mobil­funk­sektor.