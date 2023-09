Google verdoppelt seinen Anteil auf dem US-Handymarkt

In Q2 2023 mussten viele Handy-Hersteller in den Verei­nigten Staaten Federn lassen. Google konnte in den USA jedoch seinen Smart­phone-Markt­anteil deut­lich stei­gern.

Für Googles Pixel-Smart­phones läuft es im Heimat­land prächtig. Der Such­maschi­nen­kon­zern konnte seinen Markt­anteil verdop­peln. Diese Entwick­lung des zweiten Quar­tals 2023 war ein starker Kontrast zu den Wett­bewer­bern. Ob Apple, Samsung, Moto­rola, oder TCL, sie alle verzeich­neten einen großen Rück­gang der Auslie­ferungen. Beson­ders hart traf es den chine­sischen und den südko­rea­nischen Elek­tronik­kon­zern. So ging es für TCL 30 Prozent und für Samsung 27 Prozent hinab. An der Führung im Handy­sektor hat sich in den USA aber nichts verän­dert. Apple lag auch im voran­gegan­genen Quartal deut­lich vor Samsung.

Pixel-Smart­phones werden immer beliebter

Google-Handys wie das Pixel 7 (Foto) gewinnen an Beliebtheit

Bild: Google Ein unbe­rührtes Android-Betriebs­system, lange und zeit­nahe Updates sowie beson­dere Soft­ware-Kniffe sind neben der gelun­genen Hard­ware gute Verkaufs­argu­mente für Pixel-Handys. Inso­fern ist es wenig verwun­der­lich, dass die Produkte an Beliebt­heit gewinnen. 9To5Mac macht dies­bezüg­lich auf einen Bericht des Markt­for­schungs­insti­tuts Canalys aufmerksam. Es gibt eine neue Erhe­bung zum nord­ame­rika­nischen Smart­phone-Markt Q2 2023. Auffällig ist, dass vier der fünf erfolg­reichsten Firmen mit Einbußen bei den Auslie­ferungen in Rela­tion zum Vorjah­res­quartal zu kämpfen hatten. US-Handymarkt Q2 2023

Bild: Canalys Apple blieb mit 14,8 Millionen anstatt 18,5 Millionen ausge­lie­ferten Exem­plaren trotz Rück­gang um 20 Prozent mit einem Anteil von 54 Prozent Markt­führer. Dahinter reihte sich Samsung (Rück­gang 27 Prozent, 24 Prozent des Marktes) ein. Bronze kassierte Moto­rola Mobi­lity. Die Marke sicherte sich acht Prozent Markt­anteil, wobei 25 Prozent weniger Auslie­ferungen proto­kol­liert wurden. TCL hatte im zweiten Quartal 2023 Pech. Es ging satte 30 Prozent bei den Auslie­ferungen bergab. Mit fünf Prozent blieb der Markt­anteil stabil. Insge­samt verzeich­nete der Markt einen Rück­gang um 22 Prozent. Einen Sieger gab es bei der Talfahrt, nämlich Google.

Google verdop­pelt den US-Markt­anteil

Auf Platz fünf liegend lieferte der Such­maschi­nen­kon­zern 1,2 Millionen Pixel-Smart­phones in Q2 2023 aus. Im vergan­genen Jahr waren es nur 800.000 Einheiten. Entspre­chend gibt es ein Wachstum, das sich laut Studie auf 59 Prozent beläuft. Auf diese Weise konnte sich Google vier Prozent des nord­ame­rika­nischen Handy­marktes sichern. Im Vorjah­res­quartal waren es noch zwei Prozent. Somit verdop­pelte Google nicht nur seinen Markt­anteil, sondern war dem Viert­plat­zierten TCL dicht auf den Fersen.

Mit der Pixel Watch 2 hat Google demnächst eine neue Smart­watch im Port­folio.