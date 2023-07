Smartphone-Markt Q2 2023: Talfahrt geht weiter

Markt­for­schungs­insti­tute haben ihre Berichte über den Smart­phone-Sektor des zweiten Quar­tals 2023 veröf­fent­licht. Zum achten Mal in Folge gab es einen Rück­gang in diesem Produkt­bereich. Sowohl bei den Verkäufen als auch bei den Auslie­ferungen sah es ernüch­ternd aus. Einen Hoff­nungs­schimmer gab es durch das Premium-Segment. High-End-Smart­phones schlugen sich verhält­nis­mäßig gut. Wenn es um die Markt­ver­tei­lung geht, zeigte sich das bekannte Trio aus Südkorea, den USA und China an der Spitze. Samsung lag also erneut vor Apple und Xiaomi.

Smart­phone-Markt Q2 2023: Verkäufe und Auslie­ferungen

Smartphone-Verkäufe Q2 2023

Counterpoint Research Sowohl Coun­ter­point als auch Canalys haben ihre Analysen für das voran­gegan­gene Quartal publi­ziert. Dabei konzen­trierte sich Coun­ter­point auf die tatsäch­lichen Verkäufe und Canalys auf die Auslie­ferungen der Smart­phones. Bei Samsung gingen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent zurück. Mit 22 Prozent der veräu­ßerten schlauen Mobil­tele­fone und 21 Prozent der verschickten Einheiten sicherte sich die Firma dennoch Platz eins. Für Apple gingen die Verkäufe nur um zwei Prozent zurück. Es wurde sowohl bei den veräu­ßerten als auch bei den verschickten iPhones 17 Prozent Markt­anteil (Rang zwei) notiert. Smartphone-Auslieferungen Q2 2023

canalys Xiaomi sicherte sich indes Bronze. Der China-Konzern verbuchte trotz zwölf Prozent Rück­gang zwölf Prozent beim Verkauf respek­tive 13 Prozent bei den Auslie­ferungen. Bei Oppo musste man einen Einbruch der Verkäufe um drei Prozent hinnehmen. Mit jeweils zehn Prozent Anteil bei den veräu­ßerten und versen­deten Smart­phones ging es auf Posi­tion vier. Beson­ders hart hat es Vivo getroffen. Rund 17 Prozent Einbußen bei den Verkäufen wurden verzeichnet. Final genügten Verkäufe und Auslie­ferungen mit jeweils acht Prozent für Platz fünf.

Smart­phone-Markt hat sich noch nicht erholt

Das achte Quartal in Folge gab es einen Abwärts­trend bei den Smart­phone-Verkäufen. Im Vergleich zu Q2 2022 ging es acht Prozent, im Vergleich zu Q1 2023 fünf Prozent zurück. Einzig Handys im Preis­bereich ober­halb von 600 US-Dollar (circa 535 Euro) konnten ein Wachstum erzielen. Den Anwen­dern sei eine über­ragende Benut­zer­erfah­rung wichtig. Mehr als eines von fünf Smart­phones, die im zweiten Quartal 2023 verkauft wurden, stammte aus dem Premium-Segment. Insge­samt gäbe es erste Anzei­chen für eine Erho­lung des Marktes. Die Hersteller sollen das stark vari­ierenden Wachstum genau beob­achten.

In Q1 2023 war der Vorsprung von Samsung auf Apple noch knapper.