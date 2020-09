Deutscher Handy-Markt erholt sich langsam von Covid-19

Der deut­sche Smart­phone-Markt erlebte durch COVID-19 ein Rekord­tief in Q2 2020. Die Verkäufe gingen im Vorjah­res­ver­gleich um 27 Prozent zurück. Beson­ders hart traf es die Indus­trie im Monat April, zu diesem Zeit­punkt redu­zierte sich die Nach­frage um 50 Prozent. Aufgrund der aktu­ellen Gescheh­nisse sitzt der Geld­beutel hiesiger Konsu­menten nicht mehr so locker, High-End-Smart­phones kauften im zweiten Quartal ledig­lich 7 Prozent, in Q1 2020 waren es noch 19 Prozent. Markt­führer in Deutsch­land blieb unver­ändert Samsung, Xiaomi konnte sich immerhin auf 5 Prozent stei­gern.

Regio­naler Smart­phone-Markt vom Coro­navirus getroffen

Hersteller-Marktverteilung Deutschland Q2 2020

Counterpoint Research

Die plötz­liche und rasante Ausbrei­tung von COVID-19 gepaart mit zügig folgenden Lock­downs traf sowohl Bürger als auch Unter­nehmen uner­wartet. Entspre­chend kritisch sah es auf dem deut­schen Smart­phone-Markt im vergan­genen Quartal aus. Samsungs Galaxy S20 konnte kaum unpas­sender erscheinen, ab März hatten viele poten­ziellen Käufer schlicht andere Sorgen, zudem schlossen in Q2 nicht zwin­gend benö­tigte Geschäfte, um der Pandemie Einhalt zu gebieten. Das gene­relle Inter­esse an Ober­klasse-Smart­phones brach von 19 Prozent (Q1 2020) respek­tive 13 Prozent (Q2 2019) auf 7 Prozent ein. Nachfrage der Preisklassen

Counterpoint Research Hingegen hatten Mittel­klasse-Modelle im Preis­bereich zwischen 300 und 599 US-Dollar (256 bis 512 Euro) mit einem Markt­anteil von 30 Prozent Hoch­kon­junktur. Einstei­ger­modelle unter­halb von 200 US-Dollar (171 Euro) waren mit 26 Prozent im zweiten Quartal eben­falls populär. Laut dem Markt­for­schungs­institut Coun­ter­point, von dem die Daten stammen, verkauften sich insbe­son­dere das iPhone SE 2020 und die Samsung-Modelle Galaxy A21, Galaxy A41 und Galaxy A71 gut. Die Analysten sehen einen leichten Aufwärts­trend des deut­schen Smart­phone-Marktes und stei­gende Verkäufe für das aktu­elle Q3.

Hersteller-Markt­ver­tei­lung in Deutsch­land

Mit 37 Prozent Markt­anteil liegt Samsung derzeit vor Apple (23 Prozent). Beide Firmen konnten ihre Anteile im Vorjah­res­ver­gleich verbes­sern. Huawei musste in Q2 2020 hingegen einen Rück­gang um 2 Prozent­punkte auf 18 Prozent erfahren. Dennoch ist die dritte Posi­tion des Marktes für den China-Konzern unge­fährdet. Hatten Xiaomi-Smart­phones im Vorjah­res­quartal mit 1 Prozent Markt­anteil hier­zulande kaum Rele­vanz, sieht es im zweiten Quartal 2020 mit 5 Prozent besser aus. OnePlus liegt an vierter Stelle (2 Prozent Markt­anteil). Andere Hersteller vereint Coun­ter­point im rest­lichen Segment, das 15 Prozent des Marktes ausmacht.