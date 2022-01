Smartphone-Markt 2021: Nach der Flaute kommt die Erholung

Der Smart­phone-Markt ging Pandemie-bedingt in die Brüche. Wie ein Gesamt­über­blick des vergan­genen Jahres zeigt, hat er sich aber jetzt wieder erholt. Es wurde ein Wachstum um sieben Prozent erreicht. Das zustän­dige Markt­for­schungs­institut erör­terte damit ein Niveau, wie es vor Ausbruch von COVID-19 war. Im vierten Quartal 2021 konnte Apple zwar an Samsung vorbei­ziehen, im Gesamt­jahr hatte jedoch Samsung die Nase vorne. Xiaomi beein­druckte als Dritt­plat­zierter mit einem großen Wachstum. Aber auch Oppo und Vivo konnten zulegen.

Smart­phone-Markt 2021: Es ging aufwärts

Die Entwicklung des Smartphone-Markts

Bild: Canalys Nachdem sich das Coro­navirus seinen Weg in die Welt bahnte, wirkte sich das nicht nur auf die Gesund­heit, sondern auch auf die Wirt­schaft aus. Das Jahr 2020 war im Smart­phone-Sektor ein enttäu­schendes Geschäft für die Hersteller. LG dürfte unter anderem aus diesem Grund die Notbremse für seine Handy-Sparte gezogen haben. Canalys hat nun eine Erhe­bung für 2021 heraus­gegeben, deren Zahlen aufatmen lassen. Das erste Quartal star­tete mit einem riesigen Wachstum um 30 Prozent. Danach ging es zwar wieder bergab, was wohl der Chip­satz­krise geschuldet war, insge­samt endete das Jahr aber mit einem Plus von sieben Prozent. Smartphone-Markt 2021

Bild: Canalys Auf Posi­tion eins lag Samsung mit 274,5 Millionen Smart­phone-Auslie­ferungen und einem Markt­anteil von 20 Prozent. Haupt­kon­kur­rent Apple kam auf 230,1 Millionen verschickter Handys sowie 17 Prozent Anteil. Xiaomi voll­endete das Trepp­chen mit 191,2 Millionen ausge­lie­ferter Mobil­tele­fone und 14 Prozent des Markts. Oppo belegte Rang vier. Bei diesem Hersteller machten sich 145,1 Millionen Smart­phones auf den Weg (elf Prozent Anteil). Vivo komplet­tierte die Top fünf mit 129,9 Millionen Auslie­ferungen und zehn Prozent Markt­anteil. Weitere Hersteller verzeich­neten 379,4 Millionen Auslie­ferungen und somit 28 Prozent des Markts.

Finaler Bericht zum vierten Quartal 2021

Smartphone-Markt Q4 2021

Bild: Canalys Ergän­zend publi­zierte Canalys noch eine ange­passte Analyse zum vorhe­rigen Quartal. Diese enthält neben korri­gierten Markt­anteilen auch die Anzahl der Auslie­ferungen. In Q4 2021 lieferte Apple 82,7 Millionen iPhones aus, was 23 Prozent des Markts entsprach. Samsung musste sich mit 70,5 Millionen verschickter Galaxy-Modelle auf Platz zwei (19 Prozent Anteil) einordnen.

Von Xiaomi wurden immerhin noch 45,4 Millionen Tele­fone versandt, was 13 Prozent des Markts entsprach. Oppo lieferte 33,9 Millionen Smart­phones aus, Platz vier und neun Prozent Markt­anteil für die Chinesen. Ein weiterer chine­sischer Wett­bewerber, nämlich Vivo, lieferte 28,5 Millionen Handys aus (acht Prozent Anteil). 102,1 Millionen Auslie­ferungen entfielen auf weitere Hersteller.

Übri­gens: Samsung konnte einen Quar­tals­rekord erzielen, und Apple hatte wie erwartet sein stärkstes Quartal an Weih­nachten.