Smartphone-Markt: Xiaomi setzt Samsung unter Druck

Von Xiaomi dürften mitt­ler­weile immer mehr Menschen in Europa schon mal gehört haben. Vorrangig ist der Konzern aus China für seine vergleichs­weise güns­tigen Smart­phones bekannt, hat aber auch kost­spie­lige Flagg­schiffe wie die aktu­elle Mi-11-Serie im Angebot. Die Geräte sind längst nicht mehr nur über Händler direkt aus China zu beziehen, sondern können auch bei bekannten Händ­lern hier­zulande gekauft werden.

In Düssel­dorf und mögli­cher­weise bald auch in Köln gibt es eigene Nieder­las­sungen, sodass Smart­phones und weitere Produkte in einem Shop ange­schaut und vor Ort gekauft werden können.

Das Analy­seun­ter­nehmen Canalys gibt nun Schät­zungen zum Smart­phone-Absatz im zweiten Quartal 2021 bekannt. Die Zahlen sind eindeutig: Xiaomi macht Druck.

Xiaomi verfolgt Samsung

Entwicklung des Smartphone-Markts ins Q2/2021

Bild: Canalys Die Zahlen, die das Analy­seun­ter­nehmen Canalys veröf­fent­licht hat, spre­chen eine unmiss­ver­ständ­liche Sprache: Der Smart­phone-Hersteller Xiaomi kann ein enormes Wachstum im zweiten Quartal 2021 für sich bean­spru­chen und setzt sich mit einem Anteil von 17 Prozent der globalen Smart­phone-Auslie­ferungen knapp hinter Samsung. Der südko­rea­nische Konzern ist in den vorläu­figen Schät­zungen mit 19 Prozent vertreten.

Danach folgen Apple mit 14 Prozent sowie die eben­falls chine­sischen Hersteller Oppo und Vivo mit jeweils zehn Prozent. Apple ist den Schät­zungen zufolge zwar auf dem dritten Platz in der Liste, inter­essant sind aber die Zahlen des jähr­lichen Wachs­tums.

Oppo und Vivo sind mit einem Wachstum von 28 bezie­hungs­weise 27 Prozent bereits ordent­lich gewachsen, Samsung kann hier "nur" 15 Prozent verzeichnen. Trotz des dritten Platzes kann Apple nur ein jähr­liches Wachstum von 1 Prozent für sich verbu­chen.

Laut Canalys Rese­arch Manager Ben Stanton sind Xiaomis Sendungen nach Latein­ame­rika um mehr als 300 Prozent gestiegen, in Afrika um 150 Prozent und in West­europa um 50 Prozent.

Xiaomi kann mit 83 Prozent insge­samt ein sehr großes Wachstum verzeichnen. Das klingt auf den ersten Blick rekord­ver­dächtig. Aller­dings handelt es sich um vorläu­fige Schät­zungen, die sich noch ändern können.

Zuletzt konnten wir das Xiaomi Mi 11 Ultra in unserem Test­labor begrüßen. Beein­dru­ckend ist allein rein optisch das mons­trös anmu­tende Kamera-Setup, das sogar ein eigenes Display beher­bergt. Mit welcher Bewer­tung da Xiaomi Mi 11 Ultra unser Labor verlassen hat, lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.