Tipps für Eltern: So machen Sie Handy & Co kindersicher

Tech­nischer Kinder- und Jugend­schutz? Klingt kaum span­nend. Und tatsäch­lich nutzen die meisten Eltern keine der vielen Möglich­keiten, den Medi­enalltag der Kids abzu­sichern. Eine Seite will das ändern.

Dürfen Kinder ohne Aufsicht ins Netz? Knapp die Hälfte der Eltern (48 Prozent) beant­wortet diese Frage mit einem Ja. Das geht aus einer Studie des Medi­enpäd­ago­gischen Forschungs­ver­bunds Südwest hervor, für die Kinder zwischen 6 und 13 Jahren und deren primäre Erzie­hungs­person im Herbst 2022 befragt wurden.

Die Umfrage stellt ein ambi­valentes Verhältnis der Eltern zum Medi­enum­gang ihrer Kinder fest: 86 Prozent sehen demnach im Netz zwar Chancen für den Nach­wuchs, Neues zu lernen. 80 Prozent stimmen aber auch der Aussage zu, dass das Internet Gefahren für Kinder birgt. Trotzdem nutzen rund zwei Drittel der Erzie­hungs­berech­tigten (68 Prozent) keine tech­nischen Hilfs­mittel zum Schutz vor unge­eig­neten Inhalten.

Keine Zeit oder keine Lust?

Laut einer Studie nutzen 68 Prozent der Erziehungsberechtigten keine technischen Hilfsmittel zum Schutz vor ungeeigneten Inhalten

Bild: Image licensed by Ingram Image Woran das liegt? Keine Zeit? Keine Lust? Keine Ahnung? Zu kompli­zierte Einstel­lungen bei den jewei­ligen Geräten oder Diensten? Angst, etwas falsch zu machen? Das bleibt im Unklaren. Zumin­dest hat die Studie an diesem Punkt nicht weiter nach­gefragt.

Eltern können jeden­falls nicht behaupten, sie bekämen keine Hilfe beim Thema tech­nische Schutz­maß­nahmen. Denn es gibt die Seite Medien-kindersicher.de. Dort finden sich leicht verständ­liche Anlei­tungen für die unter­schied­lichsten Geräte, Anwen­dungen oder Dienste von Smart­phones über Spiel­kon­solen, Smart-TVs, Note­books oder Router bis hin zu Apps.

Assis­tent schlägt indi­vidu­elle Lösung vor

Beson­ders prak­tisch: Ein Assis­tent, der auf Grund­lage des Alters des Kindes und der genutzten Geräte und Dienste indi­vidu­elle Schutz­lösungen vorschlägt. Dafür ist eine Anmel­dung nötig.

Per Gerä­teka­talog oder Voll­text­suche finden sich einzelne gerä­tespe­zifi­sche und detail­lierte Anlei­tungen aber auch so sehr schnell auf direktem Wege auf der Seite. Prak­tisch für Lese­muffel: Die wich­tigsten Einstel­lungen für ein Gerät oder einen Dienst werden meist auch in einem Video zusam­men­gefasst.

Hinter der Seite stehen verschie­dene Landes­medi­enan­stalten und die EU-Initia­tive Klick­safe. Die Exper­tinnen und Experten weisen darauf hin, dass tech­nische Schutz­maß­nahmen wichtig und eine gute Unter­stüt­zung sind. Aber: Das persön­liche Anleiten von Kindern durch ihre Eltern und Gespräche rund um Medien und deren Nutzung können und sollen sie nicht ersetzen.

In einer Über­sicht finden Sie: Handy-Tarife für Kinder und Jugend­liche im Vergleich.