Video-Talk: Das sagt der Profi über moderne Handy-Kameras

Wer gute Fotos machen will, kommt in der Regel mit einer modernen Smart­phone-Kamera klar - so gut arbeiten Technik und Soft­ware mitt­ler­weile zusammen. Doch was hält ein Profi davon? Darüber spre­chen wir im Video-Inter­view mit teltarif.de-Foto­chef Steffen Kötterhein­rich.