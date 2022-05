Handy-Fotografie: Was kann der Pro-Modus der Kamera?

Smart­phone aus der Tasche holen, Kamera-App öffnen und auslösen - so funk­tio­niert es. Doch es gibt auch Smart­phone-Kameras mit einem "Pro-Modus". Was leistet dieser?

Pro-Modus bei Smart­phones

Das schöne an modernen Smart­phone-Kameras ist eine essen­zielle Eigen­schaft: Der Auto-Modus. Sie zücken das Smart­phone, öffnen die Kamera-App und drücken auf den Auslöser. Bei guten Licht­bedin­gungen erhalten Sie in den meisten Fällen auch ein anspre­chendes Ergebnis - sowohl bei Einsteiger-Smart­phones als auch Mittel­klasse-Modellen und Flagg­schiffen. Gerade die letzt­genannten bieten aber noch etwas mehr, von dem Sie nicht unbe­dingt etwas mitbe­kommen haben, nachdem Sie das Smart­phone in Betrieb genommen und schon fleißig auf den Auto-Auslöser der Kamera gedrückt haben. Die Rede ist von einem "Pro-Modus". Hier können Sie weitere Einstel­lungen vornehmen, um das Foto zu verän­dern, im besten Fall an bestimmten Stellen zu opti­mieren. Sollte ein Smart­phone keinen eigenen Pro-Modus haben, gibt es auch Möglich­keiten, über zusätz­liche Apps auf erwei­terte Einstel­lungen bei der Smart­phone-Kamera zugreifen zu können.

Aufnahmen im Vergleich

Wir haben in der Redak­tion unter anderem ein Samsung Galaxy Z Flip 3 5G verfügbar. Das Foldable gehört preis­lich zu den Flagg­schiffen des südko­rea­nischen Konzerns. Wenn­gleich es nicht mit der Kamera-Ausstat­tung des nicht viel teureren Galaxy S22 Ultra mithalten kann, so kann stan­dard­mäßig in der Kamera-App des Galaxy Flip 3 5G ein Pro-Modus für Aufnahmen akti­viert werden. Die Einstel­lung ist etwas versteckt, was die anfäng­liche Annahme stützt, dass diese nicht jeder Smart­phone-Nutzer auf Anhieb findet. Wir haben verschie­dene Aufnahmen im Pro-Modus gemacht und diese mit Aufnahmen im Stan­dard-Modus (und im Nacht­modus) vergli­chen. Darüber hinaus haben wir auch Aufnahmen in die nach­fol­gende Bilder­strecke einge­baut, die wir mit den Kameras von Samsung Galaxy S8+ und Galaxy S21 Ultra im Pro-Modus bei Nacht in Dubai aufge­nommen haben.

Zunächst klären wir auf der folgenden Seite wich­tige Einstel­lungen, die im Pro-Modus des Galaxy Z Flip 3 5G gemacht werden können. Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.