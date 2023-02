Handy als Fernbedienung: Aktuelle Geräte mit IrDA

Mit einem Infra­rot­sender (IrDA) ausge­stat­tete Smart­phones lassen sich als Univer­sal­fern­bedie­nung für eine Viel­zahl von Elek­tronik­geräten verwenden. Obwohl der Über­tra­gungs­stan­dard in den heimi­schen vier Wänden schon mehr als 40 Jahre auf dem Buckel hat, ist er nicht totzu­kriegen. Er findet beispiels­weise aktuell noch bei Smart-TVs, Hi-Fi-Anlagen, AV-Recei­vern, Blu-ray-Playern, Beleuch­tungen oder Video­spiel­kon­solen Verwen­dung. Trotzdem wird diese nütz­liche Schnitt­stelle immer seltener in heutigen Smart­phones verbaut. Wir haben eine Markt­über­sicht von aktu­ellen Handys mit IrDA-Blaster für Sie zusam­men­gestellt.

Chine­sische Hersteller halten Infrarot die Treue

In Zeiten von zumeist mit WLAN ausge­stat­teten Smart-Home-Geräten wirkt die Infra­rot­schnitt­stelle zuge­gebe­ner­maßen anti­quiert. Dennoch verfügen weiterhin viele Unter­hal­tungs­geräte oder Beleuch­tungen über einen solchen Empfänger. Wer sein Smart­phone als Univer­sal­fern­bedie­nung nutzen will, hat oft schlechte Karten. Samsung und Apple haben dem IrDA-Stan­dard abge­schworen. Ledig­lich einige chine­sische Hersteller wie Xiaomi, Honor, Huawei und Vivo verbauen in manchen Smart­phones noch Infrarot. Wir haben zehn Exem­plare heraus­gesucht. Die Preise verstehen sich inklu­sive Versand.

Mit einem Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten Infrarot-Handy.