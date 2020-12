Smartphone-Markt: Samsung bleibt vorne, Apple auf Vier

Das aktuelle Hersteller-Podium

Huawei, Samsung, Xiaomi / Montage: Andre Reinhardt Das Markt­for­schungs­institut Gartner hat eine Statistik der globalen Smart­phone-Hersteller-Markt­ver­tei­lung veröf­fent­licht. Inner­halb der Top fünf gibt es eine große Ände­rung, denn Xiaomi konnte Apple auf den vierten Platz verweisen. Zwar verzeich­nete der kali­for­nische Hersteller nur einen gering­fügigen Rück­gang, die Konkur­renz aus China aber dafür ein umso größeres Wachstum. Trotz schlechtem Stand in Europa konnte Huawei die Vize-Markt­füh­rung hinter Samsung behalten. Aller­dings hat sich der Abstand zu Xiaomi deut­lich verrin­gert. Im Vergleich zu Q2 2020 erholte sich der Smart­phone-Markt in Q3 2020 etwas.

Aktu­elle Hersteller-Markt­ver­tei­lung mit neuem Podest

Die kürzlich veröffentlichte Erhebung von Gartner ist besonders interessant, da sie sich tatsächlich auf Endkundenverkäufe bezieht. Viele Statistiken zur Hersteller-Marktverteilung im Smartphone-Sektor werden ansonsten mit Bezug auf die Auslieferungen erörtert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnete Samsung im dritten Quartal 2020 ein Wachstum um 2,2 Prozent. Der südkoreanische Hersteller rangiert mit mehr als 80 Millionen Smartphone-Verkäufen (22 Prozent Marktanteil) unangefochten auf dem ersten Platz. Hersteller-Statistik Q3 2020

Gartner Huawei musste im vergan­genen Quartal einen großen Rück­gang von 21,3 Prozent verbu­chen. Es reichte mit über 51 Millionen Verkäufen (14,1 Prozent Markt­anteil) dennoch für Posi­tion zwei. Der größte Gewinner war Xiaomi. Ein Wachstum von 34,9 Prozent, was in 44 Millionen Smart­phone-Veräu­ßerungen und 12,1 Prozent Markt­anteil mündete, kata­pul­tierte die Firma auf den dritten Rang. Apple musste sich also mit dem vierten Platz zufrie­den­geben, der sich aus 40 Millionen Verkäufen, 11,1 Prozent des Marktes und einem Rück­gang von 0,6 Prozent zusam­men­setzte.

Weitere Details der Hersteller-Markt­ver­tei­lung

Auf dem letzten Platz der Top fünf fand sich Oppo ein. Der Hersteller schaffte es, welt­weit fast 30 Millionen Smart­phones zu verkaufen und sich einen Markt­anteil von 8,2 Prozent zu sichern. Im Vergleich zum Vorjahr ging das Wachstum aller­dings um 2,3 Prozent zurück. Einen Anteil von beinahe einem Drittel des Marktes (32,5 Prozent) machten alle rest­lichen Smart­phone-Hersteller unter sich aus. Das sind circa 119 Millionen Mobil­geräte. Insge­samt wurden in Q3 2020 mehr als 366 Millionen clevere Tele­fone erworben, was einen Rück­gang von 5,7 Prozent im Vorjah­res­ver­gleich entspricht.

Gartner beschei­nigte dem Smart­phone-Markt aller­dings gegen­über Q2 2020 ein „mode­rates Wachstum“. Dieses soll aus ange­stauter Nach­frage der voran­gegan­genen Quar­tale entstanden sein.