Smartphone-Markt Q1/2022: Samsung zurück an der Spitze

Aufgrund der ungüns­tigen wirt­schaft­lichen Lage und einer saisonal schlep­penden Nach­frage ging es für den Smart­phone-Markt im ersten Quartal 2022 bergab. Es wurden elf Prozent weniger Einheiten ausge­lie­fert. Des Weiteren gelang es nur den Platz­hir­schen Samsung und Apple, Markt­anteile gutzu­machen. So hielt der südko­rea­nische Hersteller 24 Prozent und der kali­for­nische Konkur­rent 18 Prozent des Marktes. Die Anzahl der von Xiaomi, Oppo und Vivo sowie weiteren Firmen verschickter Smart­phones war rück­läufig. Unter anderem sollen der Russ­land-Ukraine-Krieg und die China-Lock­downs verant­wort­lich gewesen sein.

Smart­phone-Markt Q1: Fast jedes vierte Modell von Samsung

Verkaufsschlager: Galaxy A12

Samsung Momentan gibt es viele Turbu­lenzen, die Auswir­kungen auf die Verbrei­tung cleverer Mobil­tele­fone haben. Das Markt­for­schungs­institut Canalys nennt in seiner aktu­ellen Erhe­bung für das erste Quartal 2022 ein paar Beispiele. Zunächst führte Omikron zu einer Spitze im Smart­phone-Sektor, dies habe sich aller­dings norma­lisiert. Die Anbieter sehen sich mit Unsi­cher­heiten durch den Russ­land-Ukraine-Krieg, Chinas Lock­down-Wellen und die Infla­tion konfron­tiert. In Kombi­nation mit dem erfah­rungs­gemäß ohnehin schon schwa­chen Q1 führte dies zu einem Minus an Auslie­ferungen von elf Prozent. Die Smartphone-Hersteller-Verteilung Q1 2022

Canalys Im Vorjah­res­ver­gleich stehen ledig­lich Samsung und Apple gut da. Für Samsung ging es von 22 Prozent hoch auf 24 Prozent, für Apple von 15 Prozent hoch auf 18 Prozent. Den dritten Platz konnte sich Xiaomi mit 13 Prozent des Marktes sichern. In Q1 2021 waren es 14 Prozent. Oppo büßte eben­falls ein Prozent ein, es ging von elf auf zehn Prozent hinab. Die fünfte und letzte Posi­tion der Erhe­bung ging an Vivo. Der chine­sische Hersteller konnte die zwei­stel­lige Prozent­zahl global nicht halten. Anstatt zehn Prozent wurden acht Prozent notiert. Weitere Hersteller machten 28 anstatt 27 Prozent der Auslie­ferungen aus.

Brei­teres Angebot brachte Samsung und Apple voran

Die erhöhte Produk­tion der beliebten Galaxy-A-Smart­phones und die Einfüh­rung der Galaxy-S22-Serie sollen sich positiv auf die Markt­anteile von Samsung ausge­wirkt haben. Außerdem sei die Nach­frage nach Apples iPhone-13-Reihe weiterhin hoch und das im März erschie­nene iPhone SE entwi­ckele sich zu einem wich­tigen Mittel­klasse-Produkt im Port­folio des Herstel­lers. Einschrän­kungen bei der Zulie­ferung würden hingegen chine­sische Firmen einbremsen.

In Q4 2021 lag Apple noch vor Samsung.