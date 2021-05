Smartphone-Hersteller: Samsung in Europa und global vorne

Eine Markt­for­schungs­studie über die euro­päi­sche Smart­phone-Hersteller-Markt­ver­tei­lung des ersten Quar­tals 2021 offen­bart ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Samsung und Apple, welches der südko­rea­nische Konzern knapp für sich entschied. Fast jedes dritte (32 Prozent) clevere Mobil­telefon in unserer Region entstammte der Galaxy-Produkt­familie, die iPhones kamen auf 28 Prozent. Mit etwas größerem Abstand (18 Prozent) komplet­tierte Xiaomi das Q1-Trepp­chen. Global betrachtet trennten Samsung und Apple nur fünf Prozent­punkte. Huaweis Talfahrt ging indes weiter. Mehr als vier Prozent Markt­anteil war nicht drin.

Europa-Hersteller-Markt­ver­tei­lung: Huawei verliert immens

Smartphone-Markt Europa Q1 2021

Counterpoint Research Coun­ter­point Rese­arch veröf­fent­lichte seine Ergeb­nisse der Smart­phone-Hersteller-Markt­ver­tei­lung in euro­päi­schen Gefilden. Im Vergleich zum Vorjah­res­quartal konnte sich Samsung von 30 Prozent auf 32 Prozent Anteil stei­gern. Apple war mit 28 Prozent in Q1 2021 anstatt 22 Prozent in Q1 2020 Samsung dicht auf den Fersen. Für Xiaomi ging es sogar von elf Prozent auf 18 Prozent hoch. Oppo vollzog seiner­seits einen beacht­lichen Sprung von drei Prozent auf sechs Prozent Markt­anteil. Die Top fünf wurde von Huawei abge­rundet. Für den einst aufblü­henden Hersteller gab es anstatt neun Prozent (Q1 2020) nur noch zwei Prozent Markt­anteil. Ein Rück­gang um 77 Prozent.

OnePlus durfte sich hingegen genauso wie Realme über eine Verdopp­lung des Anteils von ein Prozent auf zwei Prozent freuen. Während dies bei OnePlus ein Wachstum von 85 Prozent bedeu­tete, preschte Realme sogar um 183 Prozent nach vorne. Die mitt­ler­weile von Huawei losge­löste Firma Honor musste sich mit dem achten und letzten Platz der Erhe­bung zufrie­den­geben. Anstatt sechs Prozent betrug der Markt­anteil nur noch zwei Prozent. Alle anderen Hersteller kamen zusam­men­gefasst auf zehn Prozent Markt­anteil (2020: 16 Prozent). Das allge­meine Wachstum des Smart­phone-Sektors Europa betrug im vergan­genen Quartal sechs Prozent.

Globale Hersteller-Markt­ver­tei­lung: Samsung wieder vorne

Smartphone-Markt global Q1 2021

Counterpoint Research Neben der Analyse des euro­päi­schen hat Coun­ter­point Rese­arch auch eine des welt­weiten Smart­phone-Marktes auf Lager. Diese erstreckt sich von Q1 2018 bis zu Q1 2021. Apple musste sich inner­halb der letzten drei Jahre mit einer Ausnahme Rivale Samsung geschlagen geben. In Q4 2020 hatte der kali­for­nische Hersteller vorüber­gehend die globale Smart­phone-Markt­füh­rung inne. In Q1 2021 stellte der südko­rea­nische Wett­bewerber die alte Hack­ord­nung wieder her. Mit 22 Prozent Markt­anteil kehrte Samsung an die Spitze zurück. Apple hielt 17 Prozent des Marktes.

Der Abstand zum Verfolger Xiaomi war mit drei Prozent­punkten gering. Ordent­liche 14 Prozent des Smart­phone-Sektors sicherte sich der China-Konzern. Oppo errang elf Prozent. Vivo (zehn Prozent), Huawei und Realme (jeweils vier Prozent) reihten sich dahinter ein. Ernüch­ternd: In Q2 2020 hatte Huawei noch 20 Prozent Markt­anteil. Weitere Unter­nehmen machten 18 Prozent der Vertei­lung aus. Stra­tegy Analy­tics hat eben­falls Zahlen zum welt­weiten Smart­phone-Markt des ersten Quar­tals 2021 zusam­men­getragen.