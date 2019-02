Leagoo: Neuer Smartphone-Hersteller beim MWC

Das Leagoo T8s mit Dual-SIM, Doppelkamera und Fingerabdrucksensor. Auf dem kommenden Mobile World Congress in Barce­lona werden sich wieder neue Marken und Produkte vorstellen. Im Smart­phone-Sektor meldet sich die Marke Leagoo zu Wort, die hier­zu­lande noch eher wenig be­kannt sein dürfte. Dabei hat das Unter­nehmen bereits einen Spon­so­ring-Vertrag mit dem briti­schen Fußball-Club Tottenham Hotspur abge­schlossen.

Stylish oder lang­weilig?

Unter dem Marken-Claim "Stylish Phone" stellt Leagoo (Halle 7, Stand 7L71) verschie­dene Modelle vor. "LEAGOO KIICAA Power" wird mit einem 4000 mAh-Akku ausge­lie­fert, hat aber nur 2 GB RAM und 16 GB ROM und wird vom SoC MTK6580A (Quad Core) des Smart­phone-Tech­no­logie-Liefe­ranten Medi­aTek ange­trieben, als Preis werden auf der Face­book-Seite des Unter­neh­mens 139 Dollar genannt, was durch Zoll­ge­bühren grob dem Endpreis in Euro hier­zu­lande entspre­chen könnte.

Das "LEAGOO KIICAA MIX" wird als 4G Phablet ange­kün­digt, mit 3 GB RAM 32 GB ROM zum Preis von 149 Dollar/Euro. Die Haupt­ka­mera wird mit 13 Mega­pixel, die Fron­ka­mera mit 2 Mega­pixel ange­geben. Der die gesamte Front ausfül­lende Bild­schirm hat 5,5 Zoll (FHD) und soll von SHARP gelie­fert werden.

Unter dem Namen Xrover wird ein robustes Smart­phone präsen­tiert, das selbst nach Einfrieren im Wasserbad im Tief­kühl­schrank sofort wieder funk­ti­ons­fähig sein soll. Es soll die Schutz­klasse IP68 erfüllen und hat einen 5000 mAh Akku, Finger­ab­druck-Scanner und Gesichts­er­ken­nung.

Das Leagoo "T8s" wird mit zwei Nano-SIM-Karten versorgt. Der Betrachter schaut auf ein 5,5 Zoll FHD-Display (1920 x 1080 Pixel), im Gerät stehen 4 GB RAM und 32 GB ROM (von Sandisk) bereit. Das T8s unter­stützt nach Herstel­ler­an­gaben LTE-Daten­ver­bin­dungen bis CAT 6 (bis 300 MBit/s).

S10 mit künst­li­cher Intel­li­genz?



Inter­es­sant klingt das "Leagoo S10", das mit 6 GB RAM und interner 128 GB Spei­cher­platz ins Rennen geschickt wird. Es soll den ersten KI-Chip­satz in 12 nm-Tech­no­logie enthalten und verfügt in der "globalen Version" über einen 6,21 Zoll-Bild­schirm im Verhältnis 19:9 und eine "U-Notch". Die Haupt­ka­mera soll 20 Mega­pixel auflösen, der einge­baute Akku hat eine Kapa­zität von 4050 mAh. Weitere Beson­der­heit: Der Finger­ab­druck-Sensor ist im Bild­schirm inte­griert. Als Betriebs­system verwendet Leagoo Android 8.1. Wer das Gerät bei Aliex­press in China bestellen will, wird mit 306 Dollar (ca. 270 Euro, plus etwa 52 Euro Zoll­ge­bühr) zur Kasse gebeten.

