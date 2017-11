Smartphone-Kauf: Welche Kriterien sind für Sie wichtig?

Was ist Ihnen beim Smartphones-Kauf wichtig? Beim Smartphone- bzw. Handy-Kauf streiten sich die Geister. Die Anzahl der Kriterien für das richtige Gerät wächst mit der Zunahme an neuen Funktionen. Meist sind es immer wieder dieselben Sachen, auf die Smartphone-Käufer Wert legen.

Zu den wichtigsten Kauf-Kriterien gehört zum Beispiel das Display. Dabei ist es wichtig, zu wissen, ob man lieber ein Smartphone mit großem, mittlerem oder kleinem Display möchte. Wer öfter im Internet surft und Spiele verwendet, sollte demnach besser kein Handy mit einer kleinen Display-Diagonale nehmen. In diesem Zusammenhang kommen natürlich auch die Display-Technik und die Auflösung samt der Pixeldichte zum Tragen.

Aber auch das Betriebssystem und der Prozessor mit Unterstützung durch den Arbeitsspeicher gehören zum Einscheidungsprozess dazu. Für einige Nutzer dürfte zudem wichtig sein, ob der Akku austauschbar ist und sich der interne Speicher via microSD-Karte erweitern lässt.

Hersteller, Preis, Kamera und Co.

Auch wenn man es kaum glauben mag, aber bei einigen Interessenten spielt auch der Hersteller bzw. die Marke eine große Rolle. In diesem Punkt liegen Apple und Samsung ganz vorne - zumindest in Deutschland. Sehr wichtig ist auch der Preis. So haben viele Käufer einen genaue Preis-Grenze, die das gewünschte Smartphone möglichst nicht überschreiten darf. Aber auch die Smartphone-Kamera und zusätzliche Features werden immer interessanter. In Zeiten von Selfies und Co. ist es schon ein Unterschied, ob das Smartphone über eine 2-Megapixel-Kamera mit wenig Einstellungsmöglichkeiten verfügt oder ob die Handy-Kamera 16 Megapixel bietet und zudem umfangreiche Kamera-Modi integriert hat.

Weiterhin sind auch die Zusatz-Features wie ein Fingerabdruckscanner, Pulsmesser oder ähnliches nicht zu vernachlässigen. Natürlich gewinnt die Unterstützung von LTE bei Smartphones ebenfalls an Bedeutung, aber für manchen Käufer ist auch der erste subjektive Eindruck - sprich das Design - beim Kauf des Smartphones entscheidend. Außerdem sind die Dual-SIM-Fähigkeiten zum Teil relevant.

Welche Kriterien sind für Sie beim Smartphone-Kauf entscheidend?

Wer sich ein neues Smartphone oder Handy zulegen möchte, muss vor dem Kauf wissen, welche Punkte das Gerät abdeckt. Deshalb möchten wir wissen, auf welche Kriterien Sie beim Smartphone-Kauf Wert legen. Eine Mehrfach-Auswahl der aufgeführten Punkte ist möglich. An dieser Stelle legen wir Ihnen auch die Kommentar-Funktion unter dem Artikel ans Herz - hier können Sie uns gerne mitteilen, welche weiteren Kriterien für Sie entscheidend sind. Hersteller: Ich suche mein Smartphone nach dem Hersteller aus

Preis: Mir ist der Preis wichtig

Akku: Der Akku muss wechselbar sein und/oder eine lange Laufzeit haben

Prozessor: Der Prozessor und Arbeitsspeicher müssen mich überzeugen

Display: Mein Augenmerk liegt auf dem Display

Betriebssystem: Das Betriebssystem ist für mich entscheidend

microSD: Das Gerät muss einen microSD-Slot besitzen

LTE: Die LTE-Unterstützung ist für mich wichtig

Kamera: Ich benötige eine gute Smartphone-Kamera

Dual-SIM: Mein Kauf-Kriterium ist die Dual-SIM-Fähigkeit

Design: Das Smartphone muss mir optisch gefallen

Feature: Für mich ist ein anderer Punkt wichtig

Abstimmen zum Ergebnis)

Das müssen Sie beim Smartphone-Kauf beachten

Wer ein neues Smartphone oder Handy kaufen möchte, steht vor einem Problem. So ist die Vielfalt an verfügbaren Smartphones groß und man kann schnell den Überblick verlieren. Aus diesem Grund geben wir Ihnen in einem Kaufratgeber zu Smartphones ausführliche Tipps, was man alles bei der Entscheidung beachten sollte.