Wie immer gibt es bei den Mobil­funk­anbie­tern in der Vorweih­nachts­zeit beson­ders viele Aktionen. Wir fassen die aktu­ellen Ange­bote von Telekom, Voda­fone und o2 zusammen.

Wie immer zu Beginn eines neuen Monats beleuchten wir auch heute wieder den aktu­ellen Stand bei den deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern. In diesem Monat sind die Ange­bote von Telekom, Voda­fone und o2 beson­ders inter­essant, denn tradi­tionell wird das Weih­nachts­geschäft genutzt, um möglichst viele neue Produkte zu verkaufen. So gibt es bei der Telekom neue Daten­tarife, bei Voda­fone ist die Grund­gebühr im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss redu­ziert und o2-Kunden können bei Zweit­karten kräftig sparen.

Telekom mit neuen Daten­tarifen

Der Mobilfunkmarkt im Dezember In den letzten November-Tagen hat die Deut­sche Telekom ihre Data-Comfort-Tarife aufge­wertet. Je nachdem, für welches Preis­modell der Kunde sich entscheidet, sind monat­lich bis zu 5 GB mehr High­speed-Daten­volumen als bisher im Preis enthalten. Davon profi­tieren neben neuen Inter­essenten auch Bestands­kunden. In einer eigenen Meldung finden Sie Details zu den neuen Daten­tarifen der Telekom. In den kommenden Wochen soll für Data Comfort auch eine 5G-Option einge­führt werden.

Telekom-Kunden haben in diesem Monat die Möglich­keit, bis zu 2 GB zusätz­liches unge­dros­seltes Daten­volumen zu bekommen. Zum einen wird die Nutzung der MeinMagenta-App nun mit 1 GB anstelle der zuletzt übli­chen 500 MB hono­riert. Ferner lässt die Telekom ihre Daten­tanke-Aktion vom Sommer wieder­aufleben. In einem sepa­raten Beitrag erfahren Sie, wie Sie sich kostenlos mehr Surf­volumen sichern können.

Kunden, die sich für eine Family Card oder für einen MagentaMobil-Young-Tarif entscheiden, bekommen im Rahmen einer bis zum Jahres­ende laufenden Aktion einen monat­lichen Bonus von 10 Euro auf die gegen­über den Stan­dard­kondi­tionen der MagentaMobil-Verträge ohnehin bereits redu­zierte Grund­gebühr. Bei der FamilyCard gilt das für die Dauer der zwei­jährigen Mindest­vertrags­lauf­zeit, bei den Young-Tarifen für Kunden unter 28 Jahren für das erste Jahr.

Voda­fone: Alle Tarife im ersten halben Jahr vergüns­tigt

Wie bereits ange­kündigt bietet Voda­fone seine Red-Tarife für Smart­phone-Nutzer im Rahmen der Weih­nachts­aktionen im ersten halben Jahr zum Monats­preis von 19,99 Euro an. In Verbin­dung mit der GigaKombi halbiert sich die Grund­gebühr noch­mals auf 9,99 Euro. Ausge­nommen von dieser Aktion ist der Tarif Red XL, der neben der Allnet-Flat für Anrufe und SMS auch eine echte Daten-Flat­rate mit sich bringt.

Ein Blick in den Online-Shop von Voda­fone zeigt, dass im Gegenzug die Aktion, bei der Kunden dauer­haft mehr monat­liches Daten­volumen erhalten haben, beendet wurde. In den Red-Tarifen XS, S, M und L sind demnach jetzt wieder nur noch 4, 8, 16 bzw. 32 GB unge­dros­seltes monat­liches Daten­volumen enthalten. Länger­fristig betrachtet sind die Red-Tarife damit unat­trak­tiver geworden als bisher.

Auf Seite 2 lesen Sie, in welchen o2-Tarifen Sie im ersten halben Jahr keine Grund­gebühr zahlen und wo Sie ohne Vertrag einmalig 150 GB Daten­volumen als Bonus erhalten.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)