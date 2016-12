Frieren oder Tippen? Smartphone-Handschuhe lösen das Problem

Wenn der Winter zuschlägt und die Temperaturen sinken, stellt sich häufig unterwegs die Frage nach den Möglichkeiten der Handynutzung. Viele werden dabei an ihren Handschuhen scheitern, diese genervt ausziehen und frierend tippen. Vermeiden lassen sollen sich solche Umstände durch spezielle Smartphone- beziehungsweise Touchscreen-Handschuhe. Diese gibt es in vielen verschiedenen Preisgruppen und Ausführungen.

Welche Technologie kommt zum Einsatz?

Um eine Bedienbarkeit zu gewährleisten setzen Hersteller standardmäßig darauf, das Material der Handschuhe mit Silberfäden zu durchziehen. Diese sorgen für eine elektrische Leitfähigkeit und tragen dadurch zur Funktionalität der Touch-Anwendungen bei. Bei den Silberfäden kommt überwiegend allerdings eine Teillösung zum Einsatz. In diesen Fällen sind beispielsweise die Daumen- und Zeigefinder-Vorrichtungen elektrisch leitfähig, die restlichen Finger können jedoch nicht für Touch-Anwendungen genutzt werden. Dies sollte besonders dann beachtet werden, wenn mit mehreren Fingern beispielsweise auf einem Tablet getippt werden soll (Zehn-Finger-Technik oder ähnliches). Es gibt auch Hersteller, die aus dem verwendeten Material ein großes Geheimnis machen. Auffallend ist jedoch, dass die Silberfäden-Technik durchweg sehr beliebt ist.

Wir haben für Sie eine kleine Auswahl an verschiedenen Handschuhen mit Touchscreen-Funktion zusammengestellt. Mit einem Klick auf das jeweilige Bild gelangen Sie auf die nächste Seite.

PEARL urban Touchscreen-Handschuhe

Der Online-Versandhändler Pearl bietet augenscheinlich "einfache" Touchscreen-Handschuhe aus Fleece in verschiedenen Größen im preislichen Rahmen von etwa 9 bis 10 Euro an. Die Fingerkuppen an Daumen und Zeigefingern sind bei dem Modell mit Silberfäden durchzogen, sodass mit diesen Fingern auch eine Touchscreen-Bedienung möglich ist. Weiter Fingerkuppen haben jedoch keine entsprechenden Vorrichtungen.