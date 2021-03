Wie sinnvoll sind Geräteversicherungen für Handy & Co.?

Sie werben damit, Display­schäden zu repa­rieren oder kaputte Handys zu ersetzen: Elek­tronik­ver­siche­rungen. Doch in manchen Repa­ratur­fällen springen die Anbieter gar nicht ein oder die Kosten sind zu hoch.

Das Galaxy S21 Ultra von Samsung ist ziemlich teuer. Ist eine Geräteversicherung sinnvoll?

Bild: teltarif.de Schnell ist es passiert. In einem unacht­samen Moment gleitet das Smart­phone aus der Hand und schlägt auf den Asphalt auf. Das Display ist zur Unkennt­lich­keit zersplit­tert, anschalten lässt es sich auch nicht mehr. Was tun? Kann hier eine Versi­che­rung einspringen?

Ange­bote für solche Fälle gibt es reich­lich. Meist werden sie direkt beim Kauf ange­boten, egal ob beim Handy oder Tablet. Grund­sätz­lich mache es keinen Unter­schied, was man versi­chert. Meist handele es sich um eine Gerä­tere­paratur- oder Elek­tronik­ver­siche­rung, erklärt Elke Weiden­bach von der Verbrau­cher­zen­trale Nord­rhein-West­falen. Meist gelten die Verträge für drei Jahre.

Simone Weidner von der Stif­tung Waren­test empfiehlt, sich vor einem Abschluss genau anzu­schauen, in welchen Fällen der Versi­che­rungs­schutz über­haupt greift und unbe­dingt das Klein­gedruckte im Vertrag zu lesen: "Nach unseren Erfah­rungen erwarten die Kunden meist mehr als die Versi­che­rung tatsäch­lich beinhaltet."

Akku nicht dabei

Bild: teltarif.de Beispiel Akku. "Sowohl beim Handy als auch beim Tablet sind die meisten Schäden im Bereich des Akkus oder beim Display zu finden", sagt Weiden­bach. Der Akku sei aber oft nicht mitver­sichert. Ebenso wenig die Hard- oder Soft­ware. "Genau hier liegen aber nach Akku und Display die häufigsten Probleme", sagt Simone Weidner.

Sturz-, Fall- und Bruch­schäden seien in der Regel versi­chert, aller­dings oft nur mit einer Selbst­betei­ligung. Die kann bei 30 Euro liegen, manchmal werden auch zehn Prozent des Kauf­preises verlangt. Dabei legen einige Versi­cherer Wert darauf, dass das Gerät bei ihrem eigenen Service­anbieter repa­riert wird, sagt Weidner.

Meist seien Selbst­betei­ligung und Kosten für die Versi­che­rung so hoch, sagt Elke Weiden­bach, dass sich kaum etwas sparen lasse.

Schlichtes Rechen­exempel

"Häufig ist es schlicht ein Rechen­exempel", sagt Simone Weidner. Dazu kommt: Über­schreiten die Repa­ratur- oder Beschaf­fungs­kosten für ein Ersatz­gerät den Zeit­wert, erhält man ein gleich­wer­tiges gebrauchtes Handy bezie­hungs­weise Tablet oder Geld­ersatz.

Im ersten Jahr liegt der Zeit­wert bei einem Smart­phone Weidner zufolge bei vielen Versi­che­rungen noch bei 100 Prozent des Kauf­preises, im zweiten Jahr bei 80 und im dritten Jahr nur noch bei 60 Prozent.

Ein weiterer Irrglaube: Die Versi­che­rung zahlt, wenn mir das Smart­phone gestohlen wird. "Dieb­stahl ist bei vielen Verträgen nicht versi­chert oder kostet extra", erklärt Elke Weiden­bach. Ist Dieb­stahl mitver­sichert, muss das Gerät immer sicher mitge­führt werden, wenn die Versi­che­rung zahlen soll. In diesem Punkt seien die Gerichte und ihre aktu­elle Recht­spre­chung streng, so Simone Weidner. Ein Smart­phone müsse ständig am Körper getragen werden, man dürfe es keinen Moment aus den Augen lassen.

Hausrat greift bei Einbruch oder Raub

Eine bestehende Haus­rat­ver­siche­rung greift den Exper­tinnen zufolge dann, wenn das Gerät bei einem Wohnungs­ein­bruch gestohlen wird oder wenn es einem auf der Straße geraubt wird.

Für ein Smart­phone, das man als Normal­ver­brau­cher im Laden kauft, lohne sich eine Versi­che­rung nicht, sagt Elke Weiden­bach. Nur bei teuren Geräten könne man über eine entspre­chende Versi­che­rung nach­denken.

Der Versi­che­rungs­schutz sei extrem löchrig und gewähre keine Sicher­heit, dass der Schaden tatsäch­lich regu­liert wird. Diese Versi­che­rung gehöre nicht zu den notwen­digen oder empfeh­lens­werten, sie sei oft über­flüssig, resü­miert Simone Weidner.

Robuste Hülle als Alter­native

Als Alter­native zur Versi­che­rung insbe­son­dere zum Schutz vor Bruch­schäden schlägt Elke Weiden­bach vor, Smart­phones und Tablets in entspre­chende robuste Hüllen zu packen, die am besten das gesamte Gerät umschließen (Flip Cases). Zusätz­lichen Schutz fürs Display bieten Folien.

Keines­falls sollte man sich beim Kauf eines Smart­phones oder Tablets von Versi­che­rungs­ange­boten unter Druck setzen lassen. Besser sei es, daheim in Ruhe Tarife, Bedin­gungen und Selbst­behalte zu verglei­chen.

"Versi­che­rungen können später noch abge­schlossen werden, etwa über das Internet", sagt Weidner. Manche Anbieter versi­cherten auch noch Geräte, die schon ein halbes Jahr alt sind.

In einem Ratgeber geben wir Ihnen Tipps, was das alte Smart­phone noch kann.