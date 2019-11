Display-Inhalt vom Handy auf dem TV spiegeln - so gehts (mit Video)

Wer hätte das gedacht? Der Inhalt des Smart­phone-Displays lässt sich auch auf den Fern­seher proji­zieren. So lassen sich Urlaubs­fotos und Co. in unge­ahnter Größe betrachten, Apps nutzen und im Browser surfen.

Wer über ein Smart­phone und ein TV-Gerät mit Inter­netan­bindung verfügt, kann unter bestimmten Voraus­setzungen ohne große Anstren­gung den Inhalt seines Handy-Displays auf den Fern­sehbild­schirm proji­zieren. Das ist beispiels­weise prak­tisch, um Urlaubs­fotos zu betrachten - Diashow in modern sozu­sagen. Inter­essant ist das Proze­dere dies­bezüg­lich auch für Foto-Apps wie Insta­gram und Flickr und auch zum Surfen im Web über den TV-Bild­schirm. Unter Umständen ist sogar das Spielen von Handy-Games auf dem Fern­seher über das Smart­phone möglich.

Wir haben uns ange­schaut, was dafür nötig ist, um den Inhalt des Smart­phone-Displays auf einen Fern­sehbild­schirm zu proji­zieren. Anhand von zwei Smart­phone-Modellen haben wir den Vorgang auch im Video fest­gehalten.

Grund­voraus­setzungen: Das ist nötig

Das Smartphone-Display lässt sich über verschiedene Wege auf einem Fernseher spiegeln Je nach Smart­phone-Hersteller oder Ergeb­nissen von Google-Suchen schmückt sich das Spie­gelungs­feature mit unter­schied­lichen Bezeich­nungen wie "Screen Mirro­ring", "Smart View", klas­sisch "Bild­schirm spie­geln" oder "Draht­lospro­jektion". Hersteller wie Samsung und Huawei haben das Feature unter anderem bei ihren derzei­tigen Flagg­schiffen mit entspre­chend aktu­eller Benut­zerober­fläche bereits an Bord. So brau­chen Nutzer keine zusätz­lichen Geräte, um das Display auf das TV-Gerät zu bringen.

Andere Android-Smart­phones und auch Apples iPhones benö­tigen in der Regel zusätz­liche Hard­ware wie einen Google Chro­mecast, Amazon Fire TV bezie­hungs­weise ein Apple-TV. Grund­sätz­lich muss das TV-Gerät über eine Inter­netan­bindung verfügen - sei es über ein einge­bautes Modul oder wenn es selbst nicht dazu in der Lage ist über eines der genannten externen Geräte, die mit Internet verbunden werden müssen. Fern­seher bzw. Gerät und Smart­phone müssen sich dabei im glei­chen Netz­werk befinden. Ansonsten funk­tioniert das Spie­gelungs­feature nicht.

Beispiel: Display spie­geln mit Samsung und Huawei

Wir haben sowohl ein Samsung Galaxy S10+ als auch ein Huawei P30 Pro mit einem LG Smart-TV verbunden. Bei beiden Smart­phones ist keine zusätz­liche Hard­ware nötig, um den Kopp­lungs­vorgang zu voll­ziehen, das Feature ist bereits in der Benut­zerober­fläche der Smart­phones imple­mentiert. Wie die Spie­gelung funk­tioniert, sehen Sie im nach­folgenden Video:

Wenn Sie mehr zum Samsung Galaxy S10+ und zum Huawei P30 Pro wissen wollen, können Sie Details zu den Flagg­schiffen im jewei­ligen Test­bericht nach­lesen.

Android-Display spie­geln über einen Google Chro­mecast



Google Chromecast Ultra Google Chromecast Ultra

Smart­phones, die nicht das Privileg haben, das Feature gleich an Bord zu haben wie besagtes Samsung- bzw. Huawei-Smart­phone brau­chen zusätz­liche Hard­ware zum Screen Mirro­ring. Android-Nutzer ab Version 6.0 können dafür einen Google Chro­mecast nutzen. Zusätz­lich wird die Google-Home-App benö­tigt.

Der Chro­mecast muss entspre­chend mit dem Fern­sehgerät über einen HDMI-Port verbunden sein und sich im glei­chen WLAN-Netz­werk befinden wie das Smart­phone dessen Bild­schirm gespie­gelt werden soll. In der Google-Home-App wählt der Nutzer unten links den Punkt Konto aus. Scrollt er dann weiter runter, taucht der Punkt "weitere Optionen" auf. Dort gibt es die Option "Gerät spie­geln". Anschlie­ßend lässt sich der entspre­chende Chro­mecast auswählen und der Inhalt des Handy-Displays wird auf den TV-Bild­schirm proji­ziert. Das erfolgt wie beim Beispiel von Samsung und Huawei zunächst auto­matisch im Portrait-Modus. Es ist in der Regel aber mittels Chro­mecast-Spie­gelung eben­falls möglich, das Smart­phone im Quer­format auf den Fern­seher zu proji­zieren.

Android-Display spie­geln über einen Amazon Fire TV Stick



Amazon Fire TV Stick mit Fernbedienung Amazon Fire TV Stick mit Fernbedienung

Damit das klappt, ist ein Android-Smart­phone mit der OS-Version ab 4.2 nötig. Auch hier ist es nicht anders als bei den anderen Optionen: Das Smart­phone und der Fire-TV -Stick müssen sich im glei­chen WLAN-Netz­werk befinden. Um das Handy auf dem Fern­seher zu spie­geln, muss im Einstel­lungs­menü der Fire TV-Soft­ware die Option "Töne und Bild­schirm" gewählt werden. Dort taucht dann die Möglich­keit auf, um das Handy-Display zu spie­geln.

Anschlie­ßend muss im Einstel­lungs­menü des Smart­phones der Name des Fire TV ausge­wählt werden. Je nach Smart­phone-Modell befindet sich das dafür nötige Menü an verschie­dener Stelle. Nutzer werden aber unter "Verbin­dungen" in der Regel fündig, beispiels­weise finden sich dort oft Menüs wie "Erwei­terte Verbin­dungs­einstel­lungen" oder "Streamen". Dort sollte im besten Fall der Name des Fire TVs auftau­chen. Wählt man diesen aus, lässt sich das Smart­phone-Display anschlie­ßend auf dem TV-Gerät spie­geln.

Auf der nächsten Seite erklären wir, wie sich der Inhalt von iPhone-Displays auf dem TV-Gerät spie­geln lässt. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob Handy-Games auf dem Fern­seher spielbar sind.

