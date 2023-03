Rekord: TCL-Handy mit 1 mm schmalen Displayrändern

Auf dem Weg zum rand­losen Smart­phone-Display wurde ein neuer Meilen­stein erreicht, bald gibt es 1 mm schmale Bild­schirm­ränder. China Star soll bald mit der Massen­fer­tigung entspre­chender Anzeigen beginnen.

Mobil­tele­fone könnten mit solch einem Display noch effi­zien­tere Gehäuse-Vorder­seiten reali­sieren. Größere Bild­schirme bei gerin­geren Abmes­sungen ist das Ziel. Zum Vergleich: Apples iPhone 14 Pro hat 2,17 mm breite Ränder um die Anzeige. Es bleibt abzu­warten, wie sich die schlanken Rahmen auf die Wider­stands­fähig­keit und die Bedien­bar­keit auswirken. Das erste entspre­chende Smart­phone kommt von TCL.

Der Display­rahmen von Handys speckt weiter ab

TCL-Smartphone mit 1 mm Displayrändern

Bild: Ice universe

Vor einigen Jahren gab es ein Wett­eifern um das welt­weit dünnste Smart­phone. Jetzt wollen sich die Hersteller mit den welt­weit schmalsten Display­rän­dern heraus­for­dern. Der stets gut infor­mierte Bran­chen­insider Ice universe gab dies­bezüg­lich einen neuen Rekord auf Twitter bekannt. China Star Opto­elec­tro­nics Tech­nology (CSOT) hat den Best­wert von 1 Milli­meter messenden Display­rän­dern geschafft. Dieses Display-Unter­nehmen gehört zum chine­sischen Konzern TCL. Es ist also wenig verwun­der­lich, dass der Bild­schirm in einem TCL-Smart­phone sein Debüt feiert. Ein Teaser-Foto sickerte bereits durch.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Steht das Design vor der Funk­tio­nalität?

Die Maße des Rahmens seien komplett symme­trisch. Oben, unten, links und rechts gibt es also eine gleich­mäßige Breite. Mit der Massen­pro­duk­tion will CSOT in Bälde beginnen. Wir stellen den 1 mm schmalen Rand in Rela­tion zu den Anzeigen konkur­rie­render Mobil­geräte. Das iPhone 14 Pro Max weist 2,17 mm auf, das Galaxy S23 und das Galaxy S22 etwa 1,95 mm und das Xiaomi 13 circa 1,81 mm. Mit 1,55 mm messenden Display­rän­dern soll das iPhone 15 Ultra aufwarten. Ein großer Fort­schritt, aber eben nicht auf dem Niveau des CSOT-Produktes.

Es ist zwar erstaun­lich, wozu die Inge­nieurs­kunst in der Lage ist, aber es bleibt die Frage, ob man wirk­lich alles reali­sieren muss, nur weil man es kann. Eine Zeit lang gab es extrem fili­grane Smart­phones mit unter 5 mm Dicke. Zu den robus­testen Mobil­geräten zählten diese nicht. Bei den Display­rän­dern gibt es hingegen Bedenken bezüg­lich unge­wollter Eingaben. Die Haut würde sich der berüh­rungs­emp­find­lichen Bild­schirm­fläche weiter nähern.

Erste Alltags­tests müssen zeigen, ob ein solch schmaler Display­rahmen eher ein Vorteil oder ein Nach­teil ist. Wann das TCL-Handy auf den Markt kommt, ist nicht bekannt.

Für die Marke Fire TV stellte TCL auch schlaue Fern­seher her. Jetzt baut Amazon selbst Smart-TVs, wie der Konzern jüngst bekannt gab.