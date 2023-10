Mit Diagnose-Apps die Handy-Fitness checken

Das Smart­phone läuft nicht mehr rund? Dann kann man mit gratis herun­ter­lad­baren Apps bestimmte Funk­tionen über­prüfen. Was hilft, was über­flüssig ist.

Checken, wie fit das Smart­phone ist: Oft haben Hersteller selbst Funk­tionen auf dem Gerät vorin­stal­liert. Darauf weist das Verbrau­cher­schutz­portal Mobilsicher.de auf seiner Webseite hin.

Apps für die Diagnose

So gibt es bei Samsung die Members-App, mit der zum Beispiel die Reak­tion des Touch­screens oder die Sensoren getestet werden können. Auf anderen Android-Geräten und iPhones ist der Prozent-Wert für den Alte­rungs­stand der Batterie zu sehen. Wenn das Handy nicht mehr richtig läuft, können Diagnose-Apps helfen (Symbolbild)

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Folgende kosten­lose Apps empfiehlt das Portal: "BatteryBot" gibt Infos zum Lade­stand und dem allge­meinen Zustand der Batterie. "CPU Stats" liest und zeigt Daten zum Handy­pro­zessor. Aller­dings müssen sich Nutzer bei diesen Apps schon etwas besser auskennen, so das Portal. Die App "Voodoo Screen Test Patterns" prüft mit Test­farben, ob der Handy­bild­schirm noch die rich­tigen Farb­töne anzeigt.

Experten raten Akku-Opti­mie­rungs-Apps ab

Von Apps zur angeb­lichen Akku-Opti­mie­rung raten die Experten dagegen als unse­riös ab. Eine Akku-Prüf-App wiederum kann dann weiter­helfen, wenn man wissen möchte, ob es schon Zeit für einen Akku­wechsel ist oder nur die Lade­stand­anzeige etwas durch­ein­ander ist.

